Lázár szerint 2030-ra a gyereket vállaló nők egész életükre szóló szja-mentességet kaphatnak

A 14. havi nyugdíj után újabb választási ígéretet dobott be Lázár János a sárospataki Lázárinfón kedd este. A kormány adópolitikáját dicsérve azt mondta, hogy még a 2020-as években el kell törölni a gyerekeket vállaló nők személyi jövedelemadóját, írja a Telex.

„2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon” – mondta Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter szerint ellen kell állni minden olyan törekvésnek, amely emelné az adókat, és azt is állította, hogy a Fidesz ellenfele, a Tisza Párt meg akarja szüntetni a Nők40-programot. Lázár felháborítónak tartja, hogy Magyar Péterék megadóztatnák azokat, akik többet keresnek vagy gyereket vállalnak. Szerinte az a veszély fenyegeti az országot, hogy az összes gyerekvédelmi és gyerekek után járó kedvezményt és családtámogatást elvész, ha a Tisza nyeri a választást.

Orbán Viktor a februári évértékelő beszédében jelentette be, hogy a legalább két- vagy háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó-mentességet kapnak. A háromgyermekes anyák szja-mentessége október 1-jén lépett életbe. A kétgyermekes anyák adómentességét 2026 januárjától fokozatosan, életkor szerint vezetik majd be.

Áprilisban arról döntött a parlament, hogy 2026 januárjától az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót. Az egygyermekes anyák életük végéig tartó szja-mentességéről eddig nem volt szó. Ezt most dobta be először Lázár János.