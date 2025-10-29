Anyaország :: 2025. október 29. 14:37 ::

Nyomozás indult 25 újságíró és közszereplő ellen Perintfalvi "művésznő" feljelentése nyomán - van, aki leszarja

Nyomozást rendelt el a bíróság 25 személy ellen Perintfalvi Rita "teológus" feljelentése nyomán, írja az Index.



Fotó: Magyar Narancs

Perintfalvi a Facebook-oldalán jelentette be , hogy 2025. október 16-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság két végzésében nyomozást rendelt el az augusztusban ellene elkövetett állítólagos bűncselekmény-sorozat kapcsán tett feljelentései alapján. Szerinte "személyét és teológusi minőségét a legdurvább módon megtámadták, emberi és női méltóságát becstelenül sárba tiporták, nagy nyilvánosság előtt, rendkívül súlyos érdeksérelmet okozva".

"A feljelentések rágalmazás vétsége, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítésének vétsége, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalának vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt születtek."

A feljelentések érintik Hont Andrást, Jeszenszky Zsoltot, Skrabski Fruzsinát, Budaházy Eddát, Pilhál Tamást, Szakács Istvánt és Tóth Rolandot. Velük és még további 18 személlyel kapcsolatban rendelt el a bíróság nyomozást.

Perintfalvi hangsúlyozta, nem emlékszik rá, hogy lett volna Magyarországon valaha is hasonló büntetőügy, amelyben ennyi jobboldali (vagy legalábbis annak nevezett - a szerk.) közszereplő érintett.

– Őszintén remélem, hogy lesz olyan bíró Magyarországon, aki bátran és az igazság mellett kiállva fogja vinni ezeket az ügyeket még akkor is, ha az érintettek nagyon komoly politikai beágyazottsággal rendelkeznek. S ráadásul mind a Fidesz–KDNP, plusz a szélsőjobb közelében mozognak. Nem emlékszem, hogy lett volna Magyarországon valaha is hasonló büntetőügy, amelyben ennyi jobboldali közszereplő érintett. Ahogy olyan sem volt, hogy egy ellenzéki nőt ilyen gyomorforgató módon igyekeztek kicsinálni – fogalmazott.

Közvádas ügy is indult

A "teológus" beszámolója szerint az ügyészség a közvádas feljelentése kapcsán a Készenléti Rendőrséget nyomozásra utasította, így a bűncselekmény-sorozat közvádas részében is elindult a rendőrségi nyomozás.

Perintfalvi köszönetet mondott ügyvédjének, aki "közel 30 oldalas beadványt állított össze mindkét esetben". A teológus szerint ő és egy barátja "közel 100 órát dolgoztak" a háttérmunkákon.

Hangsúlyozta, a továbbiakban a hatóságok dolga, hogy elbírálják, megállnak-e a vádak. Addig az érintetteknek is kijár az ártatlanság vélelme, mert ő tiszteli a jogállamot.

Hont András leszarja

Hont András újságíró közösségi oldalán számolt be a hírről.

– Most értesítettek, hogy Perintfalvi művésznő ügyvédje magánvádat nyújtott be többek közt ellenem is. A főhősnő boldogan posztolt, hogy már el is rendelték a nyomozást, ami magánvád esetében nagyjából kötelező elem – írta.

Hont hozzátette, fogalma sincs, milyen ügyben, mert a "személyiségzavaros teológina" aligha ütközik a BTK-ba, konkrét ügyekben pedig ki sem ejtettem és le sem írtam a nevét.

Szóval leszarom – zárta bejegyzését.

Az osztrák felnőttfilmek világából érkező botrány

Augusztusban olyan cikkek jelentek meg a magyar sajtóban, amelyek szerint Perintfalvi Rita szerepelhetett egy osztrák felnőttfilmben a kétezres évek elején. A film női főszereplője A zsidóság története – Ókor című könyv magyar fordítását olvassa a videó elején, és mivel a film készítésének helyszíne Bécs, – a fizikai hasonlóságok mellett – sokan úgy vélték, hogy az akkor Bécsben tanuló Perintfalvi Rita látható benne.

A "teológus" a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált a cikkekre. Szerinte a szélsőjobboldali sajtóorgánumok és közösségi oldalakon működő csoportok olyan fotókat és videófelvételeket terjesztenek róla, amelyeknek semmi köze hozzá, de a nevét és teológusi munkásságát ezzel próbálják összekapcsolni.