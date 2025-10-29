Anyaország :: 2025. október 29. 21:07 ::

Semmi újat nem tudtak kitalálni, ezért Orbán "háborúellenes országjárással" próbál kampányolni

Megindítjuk a háborúellenes országjárást - erről írt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán. "Aki békét akar, velünk tart. Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye. November 15-én találkozunk" - írta a miniszterelnök.

A bejegyzés alatt látható videóban a miniszterelnök kiemelte: "a békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltunk ki a háború ellen és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt!" Hozzátette: a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, "az európaiak háborúba akarnak menni".

"Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást" - mondta a kormányfő.

"Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háborúellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút. A magyarok a béke oldalán állnak" - mondta Orbán Viktor.

(MTI nyomán)