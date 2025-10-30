Anyaország :: 2025. október 30. 10:36 ::

Orbán november 7-én találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban

A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban, a találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimenetéléről is tárgyalnak majd - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön.

Gulyás Gergely azt mondta: hosszabb ideje folynak a találkozó előkészületei, a cél az, hogy az egyeztetés a magyar-amerikai kapcsolatok és a magyar gazdaság szempontjából is eredményes legyen, ezért energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodásokat fogadnak majd el.

Hozzátette: a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz-ukrán békemegállapodásig.

Jelezte: örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita, hogy a helyszín Budapest lesz.

Február 28-ig marad, és további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés



A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026 február 28-ig meghosszabbították - jelentette be Gulyás.

Úgy fogalmazott: a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják, hogy az infláció elleni közdelemnek az árréscsökkentés hatékony eszköze. A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon - tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ezért a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop december elsejétől további élelmiszer-termékkörökkel - marha fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel - bővül.

A szociális ágazatban jövőre 15 százalékos béremelés lesz, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák



A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy négyszázan vannak fiatalkorúak börtönében.

Hozzátette, minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén.

(MTI nyomán)