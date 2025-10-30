Anyaország :: 2025. október 30. 14:32 ::

Hát persze hogy nem hagyja veszni a diszkókirály a Zsigetet, sőt még ő lett a nagy megmentő

Ahogy arról beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai, estébe nyúló ülésén nem sikerült megegyeznie a városvezetésnek és a frakcióknak. A képviselők többsége nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, enélkül jövőre nem lesz Sziget Fesztivál.

A kulcsfontosságú szavazáson a Fidesz és a Tisza Párt képviselői tartózkodtak, így hiába támogatta a Demokratikus Koalíció, a Podmaniczky Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Párbeszéd a fesztivál megmentését lehetővé tévő döntést, nem volt többség az előterjesztés mögött. A Tisza Párt az ülésnapon előállt egy újabb módosító javaslattal, viszont ezt Karácsony Gergely már nem vette napirendre. A főpolgármester és a képviselők azóta egymást okolják a kialakult helyzetért.

Az ülésen részt vett Gerendai Károly is, a fesztivál alapítója, aki nagylelkűen "vállalkozott arra, hogy megmentse a Szigetet". A vállalkozó fel is szólalt, hangsúlyozva, a késés miatt minden nap számít, de ha nincs egyetértés, akkor nem próbálkozik tovább.

És akkor jött a "váratlan nagy megegyezés"

"Gerendai Károllyal abban maradtunk, hogy jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon" – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter, egy közös fotó kíséretében a vállalkozóval.

A kompromisszumos javaslat:

az eredetileg javasolt 2035-ös visszafizetési határidő helyett a fesztivál az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt: 2028-ban 33 százalék, 2029-ben 33 százalék, 2030-ban a fennmaradó részt;

minden magyar fiatal megkapja a diákkedvezményt, aki kiváltja a BudapestGO-t.

A Tisza Párt elnöke megjegyezte: "Igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el, és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen."

Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak röviden kommentálta a fejleményeket: "Örülök, hogy mindenkinek megjött az esze. Jobb később, mint soha".

Rendkívüli közgyűlés jöhet

Dobrev Klára is megszólalt az ügyben, bejelentve, hogy a Demokratikus Koalíció a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését kezdeményezi a Sziget megmentése érdekében.

"Tegnap este szégyenletes döntést hoztak a jobboldali pártok a Fővárosi Közgyűlésben: a Fidesz és a Tisza frakciói közösen szavazták le a Sziget Fesztivál megmentését, azt az előterjesztést, amely lehetővé tette volna, hogy a Sziget új befektetőkkel tárgyalhasson a fesztivál 2026-os folytatásáról, és amit a Tiszán kívül minden ellenzéki párt, Karácsony Gergely főpolgármester, a Demokratikus Koalíció, a Kutyapárt, a Párbeszéd, az MSZP és a Podmaniczky Mozgalom is támogatott" – sorolta a DK elnöke.

– A DK szeretne egy újabb lehetőséget felkínálni a Tiszának, hogy átgondolja az álláspontját. Ellenkező esetben rájuk fog égni a szégyen, hogy a Fidesz és a Tisza együtt végezte ki a Sziget Fesztivált, Magyarország rendszerváltás után történetének egyik legfontosabb kulturális világsikerét. Ezért a DK kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a Sziget Fesztivál megmentése érdekében. Ehhez a fővárosi képviselők egynegyedének támogatása szükséges, amely a Karácsony Gergely és a Sziget-mentő előterjesztést támogató frakciók képviselőivel együtt a rendelkezésre áll – jelentette be Dobrev.

(Index nyomán)