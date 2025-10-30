Anyaország :: 2025. október 30. 19:36 ::

Szijjártór: folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai választás után kirobbant zavargások miatt

Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, konzuljaink készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibárt szigetet nem - tájékoztatott a tárcavezető.

Diplomáciai források szerint az internetszolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek. A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

"Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket" - közölte.

Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

"Veszélyben lévő magyar állampolgárrol jelenleg nincs tudomásunk, a konzuli szolgálathoz sem érkezett ilyen jellegű segítségkérés" - erősítette meg.

"Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására" - tette hozzá.

(MTI)