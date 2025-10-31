Anyaország, Háború :: 2025. október 31. 21:46 ::

Trump megerősítette, hogy Orbán kivételt kért az orosz kőolajimportra kivetett szankció alól

Donald Trump amerikai elnök pénteken megerősítette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételt kért az orosz kőolajimportra kivetett szankció hatálya alól.

Donald Trump erről újságírói kérdésre beszélt az elnöki repülőgép fedélzetén, és hozzátette, hogy ilyen kivételt egyelőre nem adott Magyarország számára.

Az amerikai elnök válaszában barátjának nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor egy hét múlva Washingtonban, a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal.

Donald Trump a repülőgépen adott nyilatkozatában értékelte hatnapos ázsiai útját is, amelynek legfontosabb találkozóiként a kínai elnökkel, a japán miniszterelnökkel és a dél-koreai államfővel tartott megbeszéléseket emelte ki.

Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott tárgyalását ismét sikeresnek mondta, és szándékát fejezte ki arra, hogy az Egyesült Államok eltörölje a fentanil csempészete miatt az év elején kiszabott vám fennmaradó részét is. A Dél-Koreában létrejött amerikai-kínai csúcstalálkozón Peking ígéretet tett a kábítószerként is feldolgozható fentanil illegális kereskedelme elleni határozott fellépésre, és ennek nyomán Donald Trump bejelentette, hogy a február óta hatályos 20 százalékos büntetővám mértékét 10 százalékra mérséklik.

(MTI)