Nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette Szerbia az Újvidékre tartó magyar diákokat

Magyar diákok több autóval, kisbuszokkal, illetve távolsági Flixbusszal indultak útnak Újvidékre, hogy csatlakozzanak a szerb egyetemistákhoz, akik az éppen egy éve történt újvidéki vonatkatasztrófa miatt szerveztek felvonulást, csendes megemlékezést a vajdasági városba. Az első csapat tegnap délután érkezett a határra, azonban nem jutottak be az országba – írja a 24.



Egy korábbi tüntetés Belgrádban (fotó: Amir Hamzagic / Anadolu / AFP)

A szerb határőrök indoklás nélkül, iszonyú hosszú tortúra után sem engedtek be minket, különböző eszközöket, például a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, valamint matricákat és kitűzőket vettek el, indoklás nelkül – mondta a lap érdeklődésére Horváth Anna, a szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet (Hasz) tagja. Hozzátette,

kaptunk egy dokumentumot mindannyian arról, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentünk a szerb államra,

ezért nem mehetünk be”. Ezt az iratot többüknek is odaadták, akik küönböző időben érkeztek a határra.

Összesen harmincan terveztek csatlakozni a szerb egyetemistákhoz, közülük 11 embernek sikerült bejutni az országba. Azokat, akik korábban már jártak Szerbiában, kivétel nélkül visszafordították – tudtuk meg a csapat tagjaitól.

Horváth Anna hozzátette, a határon három órán át várakoztatták őket, két lányt, aki egy autóban utaztak volna ki,

fehérneműre vetkőztették.

Az egyik busz utazóinak az összes telefonszámát felírták a határon, arra hivatkozva, hogy így átengedik őket”.

Az akció szervezői tehát kénytelenek voltak visszafordulni, mert kiutasították őket.

A diákok ma este, szerb társaikkal egyidőben, 19 óra 52 perckor csendes megemlékezést tartanak a szerb nagykövetség épülete előtt, 16 perces csönddel emlékezve a tragédia 16 áldozatára.

Az ügyben a lap kérdéseket küldtünk a külügyminisztériumnak

Az elmúlt hónapok egyetemi blokádjaiban részt vevő diákok bejelentése szerint ma Szerbia történetének legnagyobb megemlékező találkozóját tartják. A tragédia egy éve tartó társadalmi-politikai válsághoz vezetett (és így politikai színezetet kapott, ellenzéki tüntetéssorozattá, "szerb kegyelmi botránnyá" vált az egész ügy – a szerk.). Újvidékre erre az alkalomra több tízezren mennek (rengetegen már 16 napja menetelnek), hogy részt vegyenek a megemlékezésen, amit megnehezít, hogy péntektől szünetel a vonatforgalom Belgrád és Újvidék között.