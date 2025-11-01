Anyaország :: 2025. november 1. 22:45 ::

Harcosok órája helyett Józan ész

A közmédiától leigazolt Németh Balázzsal indított reggeli műsort júliusban a Fidesz frakciója a Youtube-on, ahol egyre kisebb érdeklődés mellett, de a kellemetlen kérdések veszélye nélkül mondhatták el a kormánypárt politikusai mindazt, ami csak az eszükbe jutott.

Aztán október elején, amikortól nem lehetett fizetett politikai hírdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette. Most örülnek, ha legalább Szijjártó Péterrel tudnak ezres nézőszámot produkálni.



Kép: Youtube / 444

A készítők most rebrandinggel próbálkozhatnak, ugyanis szombat óta a csatorna neve már nem Harcosok órája, hanem Józan ész. Hogy a nagybetűs kijózanodás tartalmilag mit hoz a Fidesz műsorába, azt hétfőn láthatják meg a legelkötelezettebb nézők - írja a 444.