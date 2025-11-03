Anyaország :: 2025. november 3. 17:18 ::

Orbán nemzetbiztonsági kockázatot emleget, és azonnali vizsgálatot rendelt el az újabb tiszás adatszivárgás miatt

„Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai, az ő hozzájárulások nélkül kikerültek az internetre” – kezde komoly hangvételű videóját Orbán Viktor, melyben azon ügyre reflektál, amit a Magyar Nemzet állított vasárnap este, miszerint: „Hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista.”

Orbán most bejelentette, hogy a hír hallatára összehívta a nezetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat (a videó tanúsága alapján ott volt Gulyás Gergely, Rogán Antal, Lázár János és Pintér Sándor is többek között), és – mint a miniszterelnök fogalmazott –, „megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek”, valamint azt is megállapították Orbánék, hogy „a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent”.

– Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el – jelentette ki a miniszterelnök.

Tónizás helyett rettegő hatalmazás

A Tisza Párt applikációja körüli újabb ügyet Magyar Péter, a párt elnöke is kommentálta már több ízben. Vasárnap este arról írt, hogy a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”, bővebb tájékoztatást viszont csak későbbre ígért.

Hétfőn délelőtt aztán egy videóban beszélt arról, hogy a párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudták verni annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik „olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”, továbbá azt is írta, hogy a támadás részei az „orosz és kínai tollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”.

Magyar Péter elnézést kért a párt híveitől azért, mert – állítása szerint – a hatalom az adataik kiszivárogtatásával néhányukat megijesztette. Majd jelezte azt is, hogy a fejleményekre reagálva némileg átvariálják a Tisza egyéni képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamatát, amit eredetileg a párt applikációján keresztül hajtottak volna végre. A kiválasztás időpontját nem tolják el, de a jelöltek kiválasztásáról szóló szavazást a Tisza Világ app helyett a korábbi Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalán tartják.

A kiválasztási folyamat menetrendje a következő lesz a legutóbbi információk alapján:

a képviselőjelölteket november 17-én mutatják be,

a Tisza közösségének tagjai első körben november 23-én és 24-én szavaznak,

a második körös szavazást, amelyben mindenki részt vehet a saját választókerületében, november 25-e és 27-e között tartják meg,

a párt 106 egyéni képviselőjelöltjének bejelentésére november 30-án kerül sor.

