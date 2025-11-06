Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. november 6. 08:58 ::

"Migránsmentes ország": niggerek árulták a kábítószert Debrecenben is

Elfogtak két külföldi kábítószer-kereskedőt Debrecenben; majdnem 300 gramm marihuánát, tablettákat és mintegy egymillió forintot foglaltak le tőlük - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint egy társasházi lakásban fogtak el a rendőrök egy 25 éves zimbabwei és egy 24 éves nigériai férfit, akik a kábítószerekkel kereskedtek.

A vásárlóknak házhoz kellett menniük az áruért, a gyanúsítottak csak így voltak hajlandók árusítani - tették hozzá.

A dílerek két lakótársának és egy férfinak, aki épp vásárolni ment a társasházba, kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket kábítószer-kereskedelem miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben.

(MTI nyomán)