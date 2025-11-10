Anyaország, Videók :: 2025. november 10. 13:30 ::

Kitüntették a magyar turistákat a tengerből kimentő görög és spanyol fiatalokat

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön tüntette ki azt a két fiatalt, akik idén nyáron egy magyar férfit és 10 éves lányát mentették meg a tengerbe fulladástól a görögországi Epanominál – írja az államfő Facebook bejegyzése nyomán a Telex és az Infostart.

A 21 éves görög Anasztaszisz Garapisz és spanyol segítője, Iset Segura Santaeularia a Magyarország Köztársasági Elnökének Arany Érdemérme fokozatot vehették át a köztársasági elnöktől.

„Tettük az emberiesség, a hősiesség és az önzetlenség nagyszerű példája” – írta bejegyzésében Sulyok Tamás, aki kiemelte, hogy a fiatal hősök azonnal, gondolkodás nélkül a bajbajutottak segítségére siettek. A díjátadón jelen volt a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, Bagyó Sándor és az alelnök, Dárdai Miklós is.

Az apa és lánya még júliusban került bajba a görögországi Epanomi partjainál. A két magyar turistát messze a parttól sodorta el a tenger, de vitorlázók észrevették őket, és azonnal a segítségükre siettek. Egy szélszörfös vette észre őket, aki videón is rögzítette az eseményt. Azonnal átadta deszkáját a kimerült embereknek, hogy legyen mibe kapaszkodniuk.