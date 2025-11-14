Anyaország, Háború :: 2025. november 14. 13:39 ::

Zelenszkij nagykövete azt szeretné elhitetni, "az ukránoktól függ a magyarok kényelme és biztonsága"

Ukrajna budapesti nagykövete szerint a magyarok döntő többsége az ukránok győzelmének örülne az Oroszországgal vívott háború végén. Sándor Fegyir a 24.hu-nak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország semmiképpen nem tud győzni a háborúban. "Sőt ha meglökik, szét fog hullani, ahogy 1991-ben a Szovjetunió is szétesett" – mondta.



Fotó: Horváth Júlia / 24

A nagykövet szerint a magyarok "egyre jobban értik, hogy az ukránoktól függ a kényelmük, a biztonságuk", és felidézte Orbán Viktor korábbi kijelentését, amikor a miniszterelnök azt mondta: "Hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország."

Sándor szerint ezt a vágyat jelen pillanatban Ukrajna teljesíti be. Azt is mondta, hogy a háború során már hetvennyolc magyar állampolgár halt meg az ukrán hadsereg katonájaként, miközben az orosz hadseregben egy magyar sem esett el.

A tavaszi magyar választás legvalószínűbb időpontjára utalva azt mondta:

április 13-án változni fog a divat. Úgy gondolom, nem fognak velem ebben vitatkozni.

Hozzátette, hogy a választás másnapjára változást vár Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy szerinte a hatalom változik-e majd meg, vagy pedig csak a kampánynak lesz vége, a nagykövet úgy válaszolt: "szeretem, amikor az emberek logikusan gondolkoznak."

(24 - Telex nyomán)