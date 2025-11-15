Anyaország :: 2025. november 15. 12:21 ::

Egy fideszes közvélemény-kutató szerint a tiszások sem szívlelik eléggé Magyar Pétert, és még Budapesten sem népszerűbb Orbánnal

Orbán Viktor népszerűbb Magyar Péternél, a Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött - közölte az MTI-vel szombaton kutatásának eredményeire hivatkozva a debreceni székhelyű Real-PR 93. országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég.

A teljes lakosság 43 százalékának számára szimpatikus Orbán Viktor, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben, 32 százalékuk tartja szimpatikusnak. Elutasítottságban viszont fordított a helyzet, a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele, 48 százalék elutasítja, a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék - írták.

Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője. A Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű, közöttük 95 százalék Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre - közölték.

"A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt" - írták.

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége, 36-36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára - olvasható a közleményben.

Hozzáfűzték: a közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele.

Vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza-elnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel - közölték.

A közvélemény-kutató cég tájékoztatása szerint a közleményben szereplő kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 11. és 12. között a felnőtt társadalomra nemre, korra, iskolázottságra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán, a vizsgálat hibahatára plusz, mínusz 3,2 százalék, az egyes lakossági csoportokra vonatkozó adatsorok összege az egész számra való kerekítések miatt nem minden esetben 100 százalék.