Elfogtak két budapesti férfit, akik mosószeres flakonban csempésztek amfetamint Hollandiából Magyarországra - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hétfőn a Police.hu oldalon.
A közlemény alapján a két férfi éppen Hollandiából tért haza, amikor az M1-es autópálya Hansági pihenőjében lecsaptak rájuk a rendőrök.
A kocsijukban megtalálták azt a 4,5 literes mosószeres flakont, amiben amfetamin volt. Az illegális folyadék szakértői vizsgálata még zajlik, de az előzetes számítások szerint nem kizárt, hogy több mint 10 kilogramm kábítószert tudtak volna előállítani belőle.
A rendőrök a két férfitól a kábítószergyanús anyagon túl 620 ezer forintot, 1600 eurót, valamint mobiltelefonokat és egy gépkocsit is lefoglaltak.
Mindkettőjüknek kábítószer-terjesztés miatt kell felelniük - tették hozzá.
A nyomozók nem sokkal később elfogták a kábítószer-láncolat alsóbb kapcsolatait is: egy budapesti férfit és annak élettársát, valamint a férfi egyik vásárlóját.
A három gyanúsítottól összesen majdnem 2 kilogramm marihuánát, valamint több mint 600 gramm más drogot foglaltak le, ezeken túl pedig mobiltelefonokat, több mint 4,6 millió forint készpénzt, 100 eurót és egy gépkocsit is.
A férfit és élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlójukat kábítószer birtoklásával gyanúsította meg a KR NNI.
Egy budapesti áruház parkolójában a nyomozók lecsaptak a bűnbanda köztes terjesztőjére is, ő volt az, aki a Hollandiából beszerzett drogot a két férfitől átvette, majd továbbértékesítette a budapesti párnak.
A nő autójából 52 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő, de a lakóhelyén tartott kutatás során a nyomozók további kábítószergyanús növényi anyagot, valamint 407 ezer forintot és több mobiltelefont foglaltak le - áll a közleményben.
