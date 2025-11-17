Anyaország :: 2025. november 17. 13:10 ::

Benyújtotta a kormány a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot hétfőn a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján olvasható, az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat rögzíti, 2026-tól a nyugdíjasok minden évben - a tizenharmadik havi nyugdíjon felül - tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztés indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik.

A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát - olvasható a törvényjavaslatban.

A javaslat alapján a nyugdíjasok a februári havi nyugdíjukon és a tizenharmadik havi nyugdíjukon felül tizennegyedik havi nyugdíjat is kapnak - áll az indoklásban.

A tizennegyedik havi nyugdíj - a tizenharmadik havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban. Tizenharmadik havi nyugdíjat és tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kapnak.

A kormány kezdeményezte, hogy egészítsék ki az Országgyűlés hétfőn kezdődő ülésének napirendjét a törvényjavaslattal, annak érdekében december 10-én szavazhassanak róla a képviselők.

(MTI)