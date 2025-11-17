Meztelenül sétált egy család Debrecen utcáin – derült ki az RTL híradójából.
Fehérneműt és lábbelit sem viselt a háromtagú család. Kézenfogva gyalogoltak, elég sietősen, miközben 10 fok volt odakint. Az RTL értesülései szerint a család nem volt ismerős a kertvárosi környéken. Úgy tűnik, hogy az egyik közeli hotel vendégei lehettek.
A helyi Dehir szerint a házaspár valamilyen ördögűző rituálét akart végezni a gyermeken – legalábbis erre utaltak a kántálások, amik a róluk készült felvételeken hallatszanak.
A viselkedésük miatt a hotel dolgozói és a szemtanúk közül néhányan mentőt hívtak, akik a házaspárt el is szállították. Kiskorú veszélyeztetése miatt indított ellenük eljárást a rendőrség. Jeleztek a gyermekvédelmi szerveknek is, a kislányt pedig biztonságba helyezték.
(RTL - Dehir - Telex nyomán)