Kicsiben próbálta utánozni a főnökeit: ruhaneműket és ásványvizet akart lopni a tetten ért kormánytisztviselő

A Balassagyarmati Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki egy hipermarketből különféle árucikkeket lopott.

A vád szerint az akkor kormánytisztviselőként dolgozó férfi 2025. augusztus 25-én, reggel az egyik hipermarketben a bevásárlókocsiba ruhaneműket, nyolc palack félliteres ásványvizet, és egy mikrohullámú sütőt helyezett. A vádlott az önkiszolgáló kasszánál csak a sütőt fizette ki, majd azt dobozostul a kocsiban lévő ruhákra tette, eltakarva azokat.

Az elkövető a blokkal a kassza automata kapuját kinyitotta, a bevásárlókocsit az autójához tolta, ahol a cselekményét a kamerán keresztül figyelő és utána siető biztonsági őr feltartóztatta. Az őr visszakísérte az üzlet irodájába, ahol a férfi kifizette az ellopott dolgokat, így a 70 132 forint lopási kár megtérült.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a férfival szemben kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség a vádiratában - büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban, tárgyalás mellőzésével - pénzbüntetés kiszabását indítványozta - közölték honlapjukon.

