Máris "új kihívások várnak" a Tisza programfelelősére

Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse bejelentette, hogy egy időre hátrébb lép a pártmunkától. Elmondása szerint az őszi vizsgaidőszak és új kihívások várnak rá. A távozás azért is meglepő, mert korábbi posztjai alapján hosszabb távra tervezett a pártban, írja az Index.

Zelcsényi Miklós neve 2025 júniusában került a hírekbe, amikor a NAV költségvetési csalás gyanújával kihallgatta és rabosította őt egy 2017-es triatlonversenyhez köthető ügyben.

„Márk és Ervin 2024 nyarán az első beszélgetésen azt mondta, hogy mikor megöregszünk, akkor erre az időszakra leszünk majd a legbüszkébbek. Hogy nem félünk beleállni, hogy hittel és becsülettel beleteszünk apait-anyait, hogy munkánk által reményt adunk az embereknek, és változást hozunk az országnak! Márkék nem tévedtek...Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat, mikor kicsit hátrébb lépek” – írta közösségi oldalán Zelcsényi Miklós.

A tiszás programfelelős egy októberi Facebook-bejegyzése még arról árulkodott, hogy hosszabb távra tervezett a párt soraiban maradni. Egy öltönyös képéhez írta szép magyar nyelven, hogy „I am ready.... Jöjjön, aminek jönnie kell....”.