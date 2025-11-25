Anyaország :: 2025. november 25. 08:19 ::

Ruszin-Szendi csak a második helyen jutott tovább a Tisza házi választásának első fordulójában

A Tisza Párt 8 órától jelenti be, hogy a 309 lehetséges jelöltből ki az a két-két ember, aki továbbjutott a jelöltállítási folyamat második fordulójába, ahol a Tisza Szigetek tagjai mellett a választókerületben élők is a szavazhatnak. A továbbjutó jelölteket a Tisza honlapján jelentették be. A második forduló déltől indul és csütörtökig tart, ezután a Tisza elnöksége még jóváhagyja a győztes jelölteket. Azt még nem tudni, mikor hozzák nyilvánosságra a végső jelöltek névsorát, korábban azt ígérték, hogy ez november végéig megtörténik, írja a Telex.

Dunaújvárosban (Fejér megye 4-es körzet) Nagy Ervin színész és Csalami-Vörös Csaba korábbi tévés műsorvezető jutott tovább a második fordulóba. Nagy Ervin az összpontszám 43 százalékát, Csalami-Vörös Csaba az összpontszám 31 százalékát, míg Gebei Bálint az összpontszám 26 százalékát szerezte meg.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is továbbjutott a második fordulóba Hajdú-Bihar 5-ös választókerületében (Hajdúszoboszló), az összpontszám 34 százalékával. Nála többet kapott (42 százalékot) az ingatlanközvetítő Kovács Attila Zoltán.

Radnai Márk, a Tisza egyik alelnöke továbbjutott Esztergomban, a Komárom-Esztergom 2-es választókerületben, az összpontszám 44 százalékával. A másik továbbjutó a mérnökként dolgozó Németh Norbert, a szavazatok 30 százalékával. A fideszes jelölt a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő, Erős Gábor lehet.

Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője és alelnöke Soroksáron (Budapest 16. választókerület) jutott be a második fordulóba. A másik bejutó Kiss Máté jogász, közbeszerzési szakértő és önkormányzati tanácsadó. Kiss Máté az összpontszám 39 százalékát, Tarr Zoltán az összpontszám 37 százalékát, míg Tóth Norbert az összpontszám 24 százalékát szerezte meg.

Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője Budapest 2. választókerületében jutott tovább, a szavazatok 39 százalékával. Ott lesz még mellette Borsós Gabriella pedagógus a szavazatok 35 százalékával. A Fidesznek itt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a választókerületi elnöke, van rá esély, hogy ő lesz a párt jelöltje is a választáson.

Szolnokon (Jász-Nagykun-Szolnok 1-es) Rost Andrea operaénekes és Albelné Hoksári Éva jogász, IT-projektmenedzser jutott be a második körbe. Rost Andrea az összpontszám 43 százalékát, Albelné dr. Hoksári Éva az összpontszám 32 százalékát, míg Orvos Nikoletta az összpontszám 25 százalékát szerezte meg.