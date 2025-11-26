Anyaország, Videók :: 2025. november 26. 11:14 ::

Magyar nyelven mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője

Közösségi oldalán egy pár perces videóüzenetben mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség új ideiglenes ügyvivője, Caroline Savage. A tisztviselő magyarul beszélt a munkájáról, az első benyomásokról és saját magáról is.

Savage augusztusban érkezett meg Magyarországra, amikor a követség misszióvezető-helyettesének nevezték ki. Életrajza alapján dolgozott az amerikai külügyminisztérium orosz ügyekért felelős hivatalának igazgatójaként, majd vezette országa almati főkonzulátusát Kazahsztánban.

Washingtonban eltöltött ideje alatt volt az amerikai külügy külföldi sajtóirodájának igazgatója és a Nemzetbiztonsági Tanács orosz és közép-ázsiai ügyekért felelős vezetője. Korábban Azerbajdzsánban, Mozambikban, Belaruszban és Luxemburgban is teljesített szolgálatot.

Megpróbálkozott a kazah, az orosz, az azeri, a francia és a portugál nyelvvel is, az elmúlt 10 hónapban a magyarral ismerkedett.

Hi, I’m Caroline Savage, and it is my privilege to serve as the Chargé d’Affaires for the U.S. Embassy in Budapest. pic.twitter.com/QpNgHoEfqy November 25, 2025

Elődje nyomdokain a brit nagykövet

Justin McKenzie Smith is nagyon szeretné megismerni Magyarországot, és tovább erősíteni a két ország közötti kapcsolatot. A brit nagykövet József Attila A Dunánál című verséből is idézett:

Justin McKenzie Smith 2025 októberétől az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete. A brit diplomata a Lánchídon sétálva árulta el magyarul, hogy tetszik neki Budapest.

(Index nyomán)