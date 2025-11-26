Anyaország, Videók :: 2025. november 26. 11:23 ::

A stratégiai tervezés és az ifjúságképzés állt a HVIM összetartásának középpontjában

Kiemelkedően sikeresen szólította meg a fiatalokat a HVIM a 2025-ös évben, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a nagy létszámú nyári ifjúsági tábor résztvevői szép számmal maradtak a Hatvannégy Vármegye kötelékében, és jelentek meg mozgalmunk éves összetartásán. A november elején megtartott esemény többrétűen zajlott le: a stratégiai értékelés és irányadás mellett a tagság és a fiatalok komplex oktatásán volt a hangsúly, szellemi és gyakorlati kérdéseket egyaránt érintve - írják honlapjukon a vármegyések, alább a folytatás.

A tavalyi évhez hasonlóan a Hatvannégy Vármegye összetartása egy hétvégét felölelő esemény volt. Egy zártkörű megbeszéléssel indult péntek este, amelyen mozgalmunk vezetőségi tagjai egyeztették és megvitatták a stratégiai fontosságú kérdéseket. Eközben a tagság, a próbaidősök és a jelenlévő ifjúság számára kötetlen program volt, jó hangulatú, tábortűz melletti beszélgetések erősítették a közösséget.

Stratégiai célok, kommunikáció

Szombat reggel a közgyűlés elején Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke mérleget vont az elmúlt egy év eredményei felett, emlékeztetett a tavalyi évben meghirdetett 2026-ig tartó stratégiai tervekre, amelyeket jelentős részben már idén sikerült megvalósítani, és felvázolta a szervezet hosszútávú céljait is. Kiemelte, hogy mozgalmunk – elsősorban a Pride kapcsán – sikerrel törte át a radikális jobboldalt rendre elhallgató kommunikációs blokádot, valamint hogy jelentősen megerősödtek az intézményeink (Farkasok, Ifjúsági Tábor stb.), de a külkapcsolatainknál is volt erősödés, az ISL (Nemzetközi Szuverenista Liga) megalapításával.

Bejelentett több újdonságot: a jövő évben tovább bővül a Hadak Útja Túrasorozatunk, amelynek részleteit hamarosan kihirdetjük. Barcsa-Turner Gábor ezen kívül a nap végén még egy izgalmas bejelentést tett, de ennek a tartalmát most nem áruljuk el: év végén nyilvánosan is ki fogjuk hirdetni.

Ezt követően Kónyi-Kiss Botond, mozgalmunk alelnöke tartott előadást a média és a kommunikáció fontosságáról, felhívva a figyelmet az esetleges hiányosságokra is. A vezetőség tapasztalt tagjai ezt kiegészítették gyakorlati tanácsokkal, valamint jogszabályi háttértudással, amely különösképpen a fiatalok számára volt új, fontos és hasznos tudás.

Ifjúsági program

A test edzése sem maradt el. Erre szolgált a reggeli torna és az ebéd előtti késharcoktatás a Farkasok jóvoltából. Elsősorban az ifik oktatása került előtérbe, de bárki csatlakozhatott a tagságból is a közelharc ezen speciális ágának gyakorlásához. A fiatalság mindemellett a közös ebédfőzésben is jeleskedett.

Vezetéselmélet, tradicionális életvitel, politika

Délután Barcsa-Turner Gábor egy informatív és igazán érdekes, életszagú előadás keretében ismertette a jelenlévőkkel, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni egy szervezet vezetésekor. Felsorolta, milyen tulajdonságokkal szükséges rendelkeznie egy jó vezetőnek, amit beszédes példákkal támasztott alá, több oldalról megvilágítva korábbi nehéz döntéseket.

Ezután a Hatvannégy Vármegye vezetőségi tagjai, Kolonits László és Zagyva György Gyula felhívták a jelenlévők figyelmét a modern és a tradicionális ember életvitele közötti különbségekre, különös tekintettel a modern szokásokra.

„Ami hápog, kicsi és sárga, az sajnos kacsa” - utalt Zagyva Gy. Gyula arra, hogy aki úgy éli az életét, mint egy modern ember, az bizony modern ember.

Este a közélettel való foglalkozás, a metapolitika, a pártpolitikai realitás és az apolitika került terítékre egy kerekasztal-beszélgetés formájában mozgalmunk vezetőivel.

Információbiztonság

Ifjúsági szervezet lévén a technológiai adottságokat is fel kell használnunk a magasabb cél érdekében, azonban ez rengeteg biztonsági kockázatot rejt magában, a nem megfelelően beállított jelszótól a különböző online csalókon át a megbízható és a veszélyes kommunikációs alkalmazásokig. Kiemelt figyelem került a biometrikus azonosítás veszélyeire és a „Nyílt Forrású Hírszerzés” céljából alkalmazott módszerekre.

A hétvége vasárnap délelőtt reggeli tornával, ötletek és hozzászólások megosztásával, valamint közös pakolással zárult. A résztvevők együtt gondoskodtak a helyszín rendbetételéről és a szükséges felszerelések összegyűjtéséről.

Siker övezte tehát az összetartásunkat, amely az ifjúsági tábor óta már a második ifjúsági hétvége volt. A tartalmas előadások között a fiatalok betekinthettek szervezetünk működésébe, valamint megerősödött az ifik közössége is. Az esemény pozitív légköre és eredményessége megalapozta a jövőbeli találkozók sikerét.