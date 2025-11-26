Anyaország :: 2025. november 26. 14:06 ::

A Momentum után az MSZP is besegít Magyar Péternek

Az MSZP nem indít jelöltet négy egyéni országgyűlési választókerületben, hogy ezzel is segítse a kormányváltást - jelentette be az ellenzéki párt elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Komjáthi Imre elmondta, nem indítanak jelöltet a budai hegyvidéken, Budapest 3-as számú országgyűlési választókerületében Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével szemben.

Hozzátette, azoknak a független ellenzéki képviselőknek, akik már többször is nyertek egyéniben, újból esélyt kell kapniuk a győzelemre.

Nem indul szocialista jelölt Csárdi Antallal szemben Budapest 2-es számú választókörzetében, Hadházy Ákossal szemben Budapest 6-os számú választókörzetében, továbbá Szabó Szabolccsal szemben Budapest 9-es választókerületében - ismertette az elnökség döntését.

Az MSZP elnöke azt mondta, pártja tárgyalást kezdeményez minden olyan parlamenti ellenzéki párttal, amely 2022-ben egyéni mandátumot szerzett, és jövőre is indulni akar. Az egyeztetésnek az a célja, hogy a pártok kölcsönösen ne indítsanak jelölteket azokban a körzetekben, ahol a másik ellenzéki pártnak olyan jelöltje van, aki 2022-ben nyert - fejtette ki, jelezve, felveszi a kapcsolatot a DK-val és a Párbeszéddel.

Komjáthi Imre kijelentette, az MSZP elkötelezett a kormányváltás mellett, amelyet azzal kíván segíteni, hogy olyan jelölteket állít, akik "harcedzettek, hitelesek és vitaképesek", "és mi hagyjuk is őket vitázni és nyilatkozni".

Kérdésre beszélt arról is, csütörtökön jelen lesz Magyar Péter edelényi fórumán, és ha lesz rá lehetősége, megkérdezi tőle, támogatja-e az MSZP Méltányos munkahely programját, illetve a választási etikai kódex-szel kapcsolatos kezdeményezését.

Szerinte a Tisza Pártnak is fel kell ismernie azt, hogy abban a választókörzetben, ahol többször nyert jelölt indul, ne indítson saját jelöltet, illetve támogassa az ellenzéki pártok jelöltjeit.

Az MSZP együttműködésre bármikor kész, feladásra nem - válaszolta arra a kérdésre, miért nem döntöttek úgy, mint a Momentum, amely nem indul a 2026-os választáson.

(MTI)