Anyaország :: 2025. november 26. 18:30 ::

Nem engedélyezték Szijjártó katonai repülőgépének leszállását Bosznia-Hercegovinában

A bosnyák védelmi miniszter, Zukan Helez megtagadta, hogy az a magyar katonai repülőgép leszállhasson Banja Luka repülőterén, amely Szijjártó Pétert szállítja az országba – jelentette az n1.info.ba bosnyák lap a miniszter bejegyzése alapján.

A döntést azzal magyarázta a védelmi miniszter, hogy Magyarország nem adott egyértelmű választ arra, miért érkezik a külgazdasági és külügyminiszter katonai géppel.

– Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét. Bosznia-Hercegovina védelmi minisztereként kötelességem megvédeni Bosznia-Hercegovina alkotmányos rendjét, törvényeit és érdekeit. Ezért döntöttem úgy, hogy nem hagyom jóvá ezt a repülést, amíg nem biztosított a teljes átláthatóság és az államunk iránti tisztelet – írta Helez.

A klix.ba pedig arról számolt be, hogy a magyar kormány tagjai szándákosan csak Banja Lukát látogatják, a Szarajevóval való kapcsolattartást kerülik. Hozzátették, hogy Orbán Viktor 2023-ban szintén katonai repülőgéppel érkezett a városba.

Szijjártó Péter szerdán Belgrádba utazott egy külügyminiszteri sajtótájékoztatóra, ahol kijelentette, hogy „Szerbia EU-csatlakozását blokkolják Brüsszelben, miközben a korrupt Ukrajnát be akarják venni a közösségbe”.

(Index)