Orbán a végtelenül hálás Vuciccsal találkozott Szabadkán

A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

A magyar kormányfő megköszönte és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szerb elnökkel közösen kapta meg a Pásztor István-díjat.

Megköszönte azt a támogatást is, amelyet Szerbiától és Aleksandar Vucic elnöktől kapott Magyarország, és megerősítette: viszonzásképpen a szerbek is mindig számíthatnak a magyarok segítségére "ezekben a bonyolult időkben".

Orbán Viktor közölte, hogy a szerb elnökkel folytatandó délutáni munkamegbeszélésen napirendre kerül az energiaellátás, a szankciók, Szerbia olajjal való ellátása és a béke kérdése is, és reményét fejezte ki, hogy este eredményes találkozóról számolhatnak be.

Jelezte: olyan gyorsan változik a világ, és annyi esemény történik, ami indokolná, hogy hetente találkozzanak a szerb elnökkel, de mivel erre nincs mód, ezért a két kormány külügyminisztereit és gazdasági minisztereit megbízták, hogy a legszorosabb együttműködést alakítsák ki.

Hangsúlyozta: így heti, magas szintű kapcsolattartás van ma Szerbia és Magyarország között.

A Magyarország energiaellátására vonatkozó kérdésre válaszolva a miniszterelnök jelezte: Magyarország nem rendelkezik a területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel, ezért mi importból, alapvetően orosz importból élünk.

Kiemelte: az amerikai szankciók bevezetése után neki két dolga volt, illetve van. Az első annak elintézése, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól.

"Ezt elintéztem" - mondta.

A második annak biztosítása, hogy "nafta is legyen", tehát ne csak papír meg engedély, hanem olaj meg gáz is. Jelezte, hogy a következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fog tárgyalásokat folytatni, reményei szerint sikerrel.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország miként tud segíteni Szerbiának, azt felelte: "az az egyszerű válaszom, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel".

Arra, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélésén szóba került-e Szerbia, Orbán Viktor úgy reagált: természetesen a Balkán egy olyan térség, amelyről nem lehet nem beszélni egy amerikai-magyar találkozón. Ami Szerbiát illeti, "mindig csak annyit, de annyit mindig megteszek, amire mandátumom van Vucic elnök úrtól. Most is így jártam el" - jegyezte meg.

A szerb olajfinomítóról azt mondta: ha a szerbek úgy döntenek, hogy szükségük van Magyarország részvételére a működtetésében, akkor mi örömmel veszünk részt ebben, de ez kizárólag az önök döntése.

Orbán Viktor szólt arról is: jó döntést hoztak a szerb köztársasági elnökkel, amikor megállapodtak, hogy olajvezetéket építenek Szerbia és Magyarország között. Hozzátette: gázvezeték van, olajvezeték viszont nincs, és az a jó, ha az alapvető energetikai infrastruktúra teljeskörűen ki van építve a két ország között.

Kiemelte: a szerdai kormányülést követően úgy döntött, hogy "nem érdekel bennünket" a teljesen bizonytalan piaci helyzet, amihez nem lehet alkalmazkodni, tehát "kifejezetten kormányzati beruházásként" a magyar szakasz építését felgyorsítjuk, "mert hosszabb távon is arra számítunk, hogy nekünk a szerbekkel életközösségben alakul majd a sorsunk" - fogalmazott a miniszterelnök.

Vucic: mindig számíthatunk egymásra

Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azért, amit tesz a szerb-magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk - mondta a szerb köztársasági elnök a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy Orbán Viktor kiállt Szerbia mellett az európai csatlakozásuk ügyében, illetve más politikai vagy közgazdasági témákban egyaránt.

"A szerb nép mindig számíthat a magyar népre, de Magyarország szintén számíthat Szerbiára" - fogalmazott, hozzátéve: a folytatásban elsősorban energetikai biztonsági kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról fognak egyeztetni.

A szerb elnök kérdésre elmondta: az amerikai szankció kihirdetésekor felkészültek a nehézségekre, hogy ne legyen probléma sem a fűtéssel, sem a villamosenergia-, sem pedig az üzemanyag-ellátással. A problémát az okozza, hogy Szerbia egyetlen kőolajfinomítójában van orosz üzletrész, ám annak eladása a remélt határidőig nem történt meg. Ezért fordultak Magyarországhoz segítségért - tette hozzá.

Aleksandar Vucic elmondta, hogy hétvégéig zavartalan az ellátás, ám nem biztos abban, hogy addig meg fog érkezni a szankciók feloldásáról az engedély az Egyesült Államokból. A szerb lakosságnak ugyanakkor nincs oka aggodalomra, mert "magyarországi barátainknak hála" biztosítani fognak mindent, ami szükséges ahhoz, hogy működni tudjanak az ország nagy ellátórendszerei.

Hozzátette: az engedély megérkezése után 16-17 napon át folyamatosan dolgozniuk kell, hogy újra tudják indítani a termelést a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) pancsovai finomítójában, amely 50 napja nem kapott kőolajat a horvát Janaf-vezetéken.

A szerb elnök leszögezte, megértik az amerikai döntést, amelyet maradéktalanul betartanak, ugyanakkor időt kért arra, hogy az orosz tulajdonos megválhasson üzletrészétől. "Nem vagyunk kommunisták, nem akarjuk senkitől sem elvenni a tulajdonát, esélyt akarunk adni annak, hogy az oroszok eldönthessék, kinek adják el az üzletrészüket: a Mol-nak, arab befektetőknek vagy másnak, mert mi minden befektetőt szívesen látunk az országban" - emelte ki.

Aleksandar Vucic stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar-szerb kőolajvezeték megépítését és a tervezés felgyorsítását. Mint közölte, az Algyőt Újvidékkel összekötő szakasz 180 kilométeres a szerb oldalon, és reményei szerint a gyorsított eljárásnak köszönhetően a jövőben képesek lesznek diverzifikálni az olajforrásaikat, és akkor "egy nagyon megbízható partnerre és szövetségesre" támaszkodhatnak, mint amilyen Magyarország.

