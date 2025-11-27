Anyaország :: 2025. november 27. 21:59 ::

HVIM: új állomással bővül a Hadak Útja túrasorozat

Újdonságokkal tér vissza 2026-ban Mozgalmunk által szervezett Hadak Útja túrasorozat. Jövőre ugyanis már nyolc helyszínen várjuk a sportolni és megemlékezni vágyókat, de több más ponton is változás lép életbe: a bajtársi emlékéremhez elég lesz a nyolc túrából hatot teljesíteni - írja a honlapján a HVIM. Alább a folytatás.

Ahogyan azt megszokhattátok, mindig tartogatunk számotokra valami újat, jobbat az előzőekhez képest. 2026-ban sem lesz ez másképp: egész évben azon dolgoztunk, hogy profi szintre emeljük a két éve felélesztett Hadak Útja túrasorozatot. Folyamatosan figyeljük a túrázók igényeit, és törekszünk egy olyan koncepcióra, amely komfortosabbá teszi a túrasorozaton való részvételt, ugyanakkor nem engedünk a kitűzött célból: méltónak maradni a hősök szelleméhez.

Az első és legszembetűnőbb változtatás az eseménysorozat bővülése. Míg 2025-ben hét túra alkotta a Hadak Útját, addig mindez jövőre nyolc állomásra bővül, és vele együtt a teljesítési feltételek is módosulnak. Eddig megszokhattátok, hogy a túrák mindegyikét teljesíteni kellett az elismerő oklevélért és a bajtársi emlékéremért (és persze a gazdag élményekért), viszont a 2026-os Hadak Útja túrasorozat sikeres abszolválásához elég a nyolc túrából hatot teljesíteni, tehát nem várjuk el a 100%-os részvételt. A díjazás is ekképp fog kinézni: 6/8 teljesítés esetén bronz fokozat, 7/8 esetén ezüst és a 100%-os arany fokozat elérése pedig értelemszerűen 8/8 teljesítéssel lehetséges.

Bakonyi Áttörés 64

Új túra debütál a Hadak Útja túrasorozat keretén belül, melynek pontos részleteibe még nem avatunk be benneteket, de azért nem leszünk teljesen titokzatosak: a ”Bakonyi Áttörés 64” hűen fogja tükrözni a vármegyés attitűdöt, az egész életen átívelő folyamatos harcot, melynek a HVIM minden egyes tagja szenteli az életét. A nevéből nem nehéz kitalálni, hogy bakonyi környezetben kerül megrendezésre, és hogy lesz 64 km-es távja is. A további részletek bejelentésére a jövő év elején számíthattok.

Ahogyan minden évben, 2026-ban is Balassagyarmaton indul el a Hadak Útja, helyszíni nevezésre csak itt lesz lehetőség. Mindazonáltal e-mail-ben is fogadunk nevezéseket a 100katona@gmail.com -ra küldött levéllel.

Az élményen viszont sehol nem változtattunk: ahogyan eddig, úgy ezután is a minőség áll az első helyen, így a már-már túlzott gasztroélmény 2026-ban sem maradhat el, valamint az indításnál/érkeztetésnél továbbra is találkozhattok a Duo Gladiival, a szellemi ellenállás lapjával, és egyéb kiadványokkal vagy akár a csatlakozási szándékaitokat jelezhetitek felénk.

Friss információkért keresd a Hadak Útja túrasorozat Facebook-oldalát , vagy a HVIM túraszervezéssel foglalkozó csoportját

Fontos szerepe van a hőskultusznak és a test edzésének, ezért minden kedves érdeklődőt invitálunk, hogy 2026-ban is lépjünk együtt a hősök nyomába! Fel a győzelemre!

Hadak Útja túraidőpontok 2026