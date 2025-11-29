Anyaország :: 2025. november 29. 18:11 ::

"Orbán Viktor a közpénz Drakulája" - Magyar Péter korábbi ikonját kritizálta

– Örülök, hogy megmutathatjuk, milyen a valódi országjárás Isten szabad ege alatt, milyen is az igazi politika, ami az emberekről szól. A török császár retteg a néptől, a saját népétől, csak a sajátjai előtt mer beszélni, hazudni, uszítani – így kezdte a beszédét Magyar Péter szombaton Nyíregyházán nem sokkal azt követően, hogy Orbán Viktorék is rendezvényt tartottak a városban. A Tisza Párt elnöke megköszönte országjárása eddig résztvevőinek, hogy megüzenik a hatalomnak, vége van. – Elvtársak, vége van!

Magyar szerint a Fidesznek és Orbán Viktoréknak a támadásokkal és a Tisza-app letöltői adatainak nyilvánosságra hozatalával nem sikerült megfélemlítenie a párt táborát, hanem csak összekovácsolta a szimpatizánsokat. Ezt követően rátért arra, hogy sikeresen lezárult a jelöltállítás és az előválasztáson győztes jelöltekkel a Tisza Párt meg fogja nyerni a következő választásokat.



Magyar Péter Gajdos Lászlót legalább szóhoz engedte jutni (fotó: Adrián Zoltán / 24)

Arról is beszélt, hogy Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es választókerületben egy betegség miatt nem volt jelöltállítás. Ezt most pótolta Magyar, aki beszédében bemutatta Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját, súlyemelő bajnokot, a Magyar Bronz Érdemkereszt 2024-es kitüntetettjét. A választókerületben a Tisza színeiben fog indulni a 2026-os választásokon. Gajdos jelöltségét a Tisza elnöke a közönséggel is megerősíttette.

– Másfél év alatt óriási utat tettünk meg, mindenféle állami támogatás nélkül. Önkéntesekkel felépítettük a Tisza politikai közösségét. Programunk a személyi jövedelemadó csökkentéséről, az uniós források hazahozataláról, bérlakások építéséről, az utak felújításáról, az önkormányzatok segítéséről szól – fejtette ki, majd úgy fogalmazott: a Tiszánál van program, van egy csapat, amely a programot végrehajtja. Szemben a Fidesszel. – 15 éve azt hallgatjuk, hogy folytatják. Folytatják az uszítást, a hazudozást, a lopást – tette hozzá.

Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza készen áll a kormányzásra, miközben Orbánék nem kormányoznak, nem törődnek az állami egészségüggyel, az oktatással, a közlekedéssel, a megélhetési válsággal, a nehéz sorsú gyermekekkel, sem pedig a magukra hagyott nyugdíjasokkal. – Csak egy dolgot tesznek: közpénzen vádaskodnak, hazudnak, Patyomkin-falvakat építenek – fogalmazott Magyar, megjegyezve: a közpénztolvajok tort ülnek a batidai kastélyban. – Matolcsyék, Lázárék, Szíjjék, Garancsiék, de valójában Orbán Viktor a közpénz Drakulája. Miközben azt gondolja, hogy megnyerte diadalát, az országunk szétesett – vélte hozzátéve, nekünk maradt a zsírra szállt por, a kórházi penész. De a Tisza elnöke szerint ebből már csak 134 nap van.

Magyar arra is kitért, a Fideszben már tudják, hogy nagy bajban vannak: „Tudják, érzik, és titokban már ki is mondják, hogy 2026-ban vereséget fognak szenvedni. Nem is kicsit, hanem nagyon”. Szerinte Orbánéknak se közösségük, se programjuk, sem jelöltjeik. Aljas hazugságnak nevezete mind azt, amit a Tisza programjával kapcsolatban mondtak.

Magyar felidézte, 2010 óta Orbánék 60 adót vezettek be vagy emeltek be, említve az áfát és a kiskereskedelmi különadót. Mint mondta, a Tisza ezzel szemben csökkenteni fogja a minimálbér adóját, áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket és bevezetik a milliárdosok adóját. Megígérte, hogy a Tisza jelentős nyugdíjemelést fog végrehajtani, 120 ezer forint lesz a minimálnyugdíj, megduplázzák az időskorúak járadékát, 50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjat.

Ezt követően a Tisza elnöke rátért a demográfiai adatokra, kiemelve, hogy ennyire rossz számok, mint most, 1952 óta nem voltak. – Egy igazságosabb családtámogatási rendszert alakítunk ki. Kiemelten fogjuk támogatni az egyszülős és beteg gyerekeket nevelő családokat, megduplázzuk a családi pótlékot, minden gyermek után 50 ezer forintos támogatást adunk – mondta.

Magyar Péter közölte, 2026-tól minden anyaországi rászoruló magyar családnak 100 ezer forint támogatást fognak nyújtani annak mintájára, ahogy iskolakezdési támogatást kapnak a határon túli magyarok is. Ezzel 700 ezer családon fognak segíteni.

Kitért a házi kedvencekre kivetethető adóra is. Ezt nem a Tisza akarja bevezetni, hanem a Fidesz tette lehetővé az önkormányzatoknak, hogy kivessék. Mint mondta, sok fideszes önkormányzat élt is a lehetőséggel – Most pedig bennünket vádolnak azzal, hogy bevezetnénk az adót. Ez egy aljas, komcsi hazugság, vádold azzal az ellenfeled, amit te magad csinálsz – tette hozzá. Magyar Péter. Annyit viszont megígért, hogy adót vet ki azokra a magánszemélyekre, akiknek zebrái vannak, állatonként százmillió forintot. Ezután felkonferálta Gajdos Lászlót a térség imént bemutatott képviselő-jelöltjét és bemutatták a párt többi megyei jelöltjét is, Szakács Péter Lajost, Dicső Viktóriát, dr. Simon Zsuzsannát, Bugya Lászlót és dr. Barna-Szabó Tímeát.

Zárásként ismét Magyar Péter lépett mikrofonhoz. – Holnap van advent első vasárnapja. Holnap meggyújtjuk a hit gyertyáját. Az adventi időszak a várakozásról, a reményről és a szeretetről szól. Hit egy jobb, igazságosabb világban. Szerinte itt az idő, hogy legyőzzék a szeretet erejével a sötétség erőit. – Különleges várakozás kezdődik, 134 nap van még hátra. Mindenkire szükség lesz az április 12-i rendszerváltáshoz – zárta beszédét.

"Minden állatnak jogában áll boldognak lenni"

A Tisza Párttól nagyjából egy éve kerestek meg először, hogy induljak a választáson, de végül csak az utolsó pillanatban mondtam igent – mondta Gajdos László a hvg.hu-nak adott interjújában , miután Magyar Péter Nyíregyházán bejelentette: Gajdos lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetében a Tisza Párt jelöltje.

A Nyíregyházi Állatpark 63 éves vezetője arra kérdésre, mi lesz a Nyíregyházi Állatparkkal, ha megnyeri a választást, azt mondta, ennyire nem szeretne előre rohanni, de elmondása szerint figyelt az elmúlt évtizedekben, hogy legyen mögötte egy olyan generáció, amely képes lehet nélküle is elvégezni a munkát.

Alkalmas vezetőnek tartanám például Papp Endrét, aki korábban volt az Európai Állatkerti Szövetség elnöke is, és már 20 éve Nyíregyházán dolgozik – azaz ismeri az egész rendszert. Az utódomról viszont nem én döntenék, hanem az önkormányzat.

Gajdos arról is beszélt, hogy úgy érzi, az ő munkája már befejeződött az állatkert 30 éve tartó építésével, és szerinte „egy fiatal gárda új szemlélettel fejleszthetné tovább a parkot”. Hozzátette:

Viszont még rengeteg ambíció van bennem, és azt gondoltam, hogy többet tehetnék a városomért, ha magasabb szinten küzdenék az állatjólétért, valamint az állatkerti szakmáért. Például fontos volna, ha nemcsak 3-4 európai szintű állatpark működne az országban, hanem fejleszteni lehetne a többi tizenhárom, önkormányzati tulajdonban lévő állatkertet is. Remélem, hogy a szó rossz értelmében nem is válok politikussá, és szakmai munkát tudok végezni.

Az állatjólét területén több új szabályt is létrehozna, az alapelv pedig az lenne, hogy „minden állatnak jogában áll boldognak lenni”.

Vannak, akik humanizálják az állatokat, mint például én, és vannak, akik tárgyiasítják őket. Szerintem a kettő közötti átmenetet kellene megtalálni, és azt tudatosítani, hogy az állatok érző, gondolkodó lények.

Úgy véli, felül kell vizsgálni a jogszabályokat, át kellene nézni, hogy pontosan milyen büntetőjogi kategóriába kerülnek az állatokkal kapcsolatos cselekedetek. „Nem biztos például, hogy mindennek meg kellene állnia a szabálysértés kategóriájában, bizonyos esetekben szigorúbb büntetéseket is ki lehetne szabni. Szerintem ugyanolyan bűn egy kiszolgáltatott állatot bántani, mint egy embert” – fogalmazott.

Azt is fontosnak tartanám, hogy egy gyerek se nőjön fel kisállat nélkül, mert pozitívan befolyásolja a személyiséget, ha megtanulja, milyen gondoskodni valakiről. Erősíteni kell a szemléletformálást, és ez nem csak egy üres lózung: érzékenyítő programokat indítanánk annak érdekében, hogy másként kezeljék az emberek az állatokat.

A kormány szerinte egyébként „kiváló munkát végzett ezen a területen”, és egy kuratóriumon keresztül ő is segítette ezt a folyamatot.

Gajdos elmondta azt is, hogy nem tudja, kit indít helyben a Fidesz, de szerinte mindegy is kit jelölnek, „biztos benne, hogy egy tisztességes jelölt lesz, akivel egy korrekt kampányban mérhetik össze erőiket”, és úgy véli: a győztessel Nyíregyháza jól fog járni.

(Magyar Hang - 24))