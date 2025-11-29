Aser Benjámin – az Ukrán, Magyar, Kanadai és a zsidó közösség hőse.

Ma végső búcsút vettünk egy olyan nemzetközi harcostól, aki életével a bátorság, a becsület és a tudatos kiállás példáját mutatta. Ő az a fiatalember, aki saját döntéséből a fény, a jóság és a szabadság oldalára állt.

Magyarországon született, a Magyar Honvédségben kezdte szolgálatát, majd Oroszország teljes körű támadása után önként csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erőkhöz, a 3. Rohamdandár kötelékében harcolva.

Élete bizonyítja, hogy a bátorság nem ismer országhatárokat, és a méltóság nem kötődik állampolgársághoz. Ritka pillanat, amikor egy ember döntése képes megmutatni a világnak, hol húzódik a határ a sötétség és a fény között.

Benjámin tettei nem merülnek feledésbe. Ő annak a példája, hogy az igaz bátorság a lélek erejében rejlik, és hogy a szabadságért folytatott küzdelem minden nép közös ügye.

Ukrajna Áser Benjámint azok között tartja számon, akik a legnehezebb időkben kiálltak az ország mellett, védve népét, otthonait és jövőjét.

Ez a háború a becsület, a szabadság és az emberi méltóság védelméről szól, és Benjámin azok közé tartozott, akik habozás nélkül az igazság oldalára álltak.

Legyen áldott, tiszta emléke minden Ukrán, Magyar, Kanadai és zsidó ember szívében, valamint mindenki szívében, aki hisz a szabadság, a béke és az emberség erejében.

Külön köszönet illeti a 3. Önálló Rohamdandárt, a Nemzeti Rendőrséget, a Védelmi Minisztériumot, Ukrajna diplomáciai képviseleteit, valamint mindenkit, aki hozzájárult ahhoz, hogy Benjámin katonai tiszteletadással búcsúzhasson.

Különleges köszönet Kyiv Főrabbijának, Моше Асман jelenléte hatalmas támogatást jelentett Benjámin édesapja számára.

Temetése méltóképpen tükrözte azt a tiszteletet és méltóságot, amelyet ő teljesen kiérdemelt.