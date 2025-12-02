Anyaország :: 2025. december 2. 22:01 ::

"Elég a bevándorlásból! Elég a globalista elitből!"

Elég a bevándorlásból! Elég a globalista elitből! – üzeni a Hatvannégy Vármegye és Európa-szerte számos radikális jobboldali mozgalom, amelyek idén szeptemberben az ISL (International Sovereignist League) szövetségbe tömörültek.

Az EU jelenlegi – senki által meg nem választott – vezetése erősen törekszik a tagállamok szuverenitásának korlátozására, és úgy tűnik, Magyarországgal különösen ellenséges, hiszen a migránskvóta elutasítása miatt napi szinten 1 millió eurós bírsággal sújtja hazánkat, ami körülbelül 380 millió forintos összegnek felel meg.

Mindeközben az EU lakosságának több mint 14%-át jelenleg EU-n kívüli országokból származó migránsok alkotják. Évente hatalmas mennyiségű migráns érkezik, akik számos bűncselekményt követnek el, és kiszorítják az európai országok őshonos lakosságát.

A nyugat-európai országokban a különböző gyűlöletbeszéd-törvényekkel üldözik azokat, akik tiltakozni mernek e folyamat ellen, lábbal tiporva a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ezért állt ki most összefogva több hazafias szervezet is, hogy felhívják a figyelmet a vérlázító valóságra, és arra, hogy Európa országai nem kérnek az idegen áradatból, és nem fogják hagyni, hogy az EU ránk erőltesse az illegális bevándorlók tömegeinek befogadását.

Mindemellett nyilvánvaló, hogy az EU gazdasági lejtmenetben és világpolitikai szintű eljelentéktelenedésben van. Ezt Kaja Kallas és a többi EU-s bürokrata tovább fokozná az Oroszország elleni szankciókkal és az Ukrajna érdekében felvett hitelekkel, amelyek ugyancsak nem szolgálják Európa jól felfogott gazdasági érdekeit. Az ebből következő gazdasági recessziót, a német ipar hanyatlását és ennek következményeit mindenki kénytelen megtapasztalni. Az “Elég a globalista elitből!” üzenet nekik is szól, nem csak a népességcserét erőltető elvtársaiknak.

Éves szinten 200–300 ezer migráns lépi át az EU határait, ami egyértelműen Európa arculatának megváltozásához, közbiztonsági problémákhoz, politikai instabilitáshoz és népességcseréhez vezet. Ez az óriási probléma úgy tűnik, Brüsszelt nem érdekli, a hazafias erőket azonban igen. Erről szól a vármegyések molinója.

Tiltakoznunk kell az EU liberális, Európa-ellenes vezetése ellen! - szögezik le.