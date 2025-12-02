Anyaország :: 2025. december 2. 22:36 ::

Az alkalmatlan főpolgármester alkalmasnak tartja az ellenzékieskedő ex-fideszest

Nagyon szoros választási eredményt vár 2026-ban, drukkol a Tiszának, ám azt nem árulta el a Telexnek adott interjújában Karácsony Gergely, hogy Magyar Péter pártjára szavaz-e tavasszal, vagy másra. A főpolgármester azt mondta: nem látja értelmét, hogy kimondja, hogy kire szavaz majd, ugyanakkor azt mondta, hogy nyer a Tisza, akkor jobb lesz a kormánnyal a viszonya Budapestnek, mint most.

– Magyar Péter alkalmas miniszterelnöknek, megacélosította magát – mondta Karácsony. Hozzátette: Orbán Viktor után magyar miniszterelnöknek lenni a világ egyik legnehezebb feladata, ha Magyar jövőre nyer, „irgalmatlan nehéz feladat vár rá”, ugyanakkor az ehhez szükséges elszántság benne van, hogy „a bölcsesség is benne van-e, az ki fog derülni.” Magyarról még azt mondta Karácsony, hogy neki jobb véleménye van róla, mint fordítva. Az hogy nincsenek ennyire jóban, nem Karácsonyon múlt – állította a főpolgármester. „Velem viszonylag könnyű együttműködni, ha akarnak. De ha nem akarnak” – utalt arra, hogy Magyar Péter miatt lett ilyen a viszonyunk. Szerinte a Tisza Budapest-politikája rossz stratégiára épül. „Ha már itt vannak, nem lehet úgy tenni, mintha nem lennének itt”.

Arra a kérdésre, hogy mit okozna a fővárosnak egy újabb fideszes kétharmad, azt mondta: „nem szívesen gondolok ebbe bele”, majd arra sem válaszolt egyértelműen, amikor azt kérdezték, hogy túlélne-e még egy kétharmadot a főváros. „Nem tudom” – mondta Karácsony.

A vele összefüggésbe hozott, részint a Párbeszédből alakuló Humanista Párttal kapcsolatban azt mondta: „fel sem merült, hogy menjek”, ugyanakkor „nem érzem a dolgomnak a részvételt az ellenzéki politikába. A pártrendszer alólam kikopott.” Később azt mondta: „kiiratkozott a pártpolitika az életemből.”

A Párbeszédről azt mondta még, hogy abból ugyan nem lépett ki, de eljárt a párt felett az idő. Ugyanakkor szereti azokat az embereket, akik benne vannak. Az induló ellenzéki pártokkal kapcsolatban azt mondta, „fontosabb, hogy mindenki elmenjen szavazni annál, mint hogy mindenki egyetlen pártra” szavazzon. Karácsony szerint a szavazók tudni fogják, hogy kell szavazni, és nem lesz abból gond, hogy több ellenzéki párt is a rajtvonalhoz áll. Szerinte az látszik, hogy a vidéki helyi elitek a Tisza felé mennek, és ez komoly hozzáadott értéke az ellenzéki pártnak.

A Budapestet érő kormányzati elvonásokkal kapcsolatban azt mondta: törvénytelenül vették el a város pénzét Orbánék. Azt is mondta, hogyha a decemberi inkasszó is bekövetkezik, „akkor mínusz 33 milliárdnál tartunk év végén”. Szerinte az egész játszma arról szól, hogy lehet ezt a várost megalázni.

A magyar jobboldali hagyomány arról szól, hogy Budapest a bűnös város. Ez 100 éve így van. Amit szerinte most a kormány csinál, az olyan, mintha „egy zsebtolvaj elvenné a pénztárcádat, majd azt mondja: visszaadom a pénzed, ha elnézést kérsz.”

Azt mondta még Karácsony, hogy Orbánék részéről „öntökönlövés lenne”, ha költségvetési biztost jelölnének ki Budapest számára. Egy út lehetséges szerinte, hogy a főváros visszakapja a pénzt, amit elvettek tőle. „Nem érti, miért éri ez meg nekik”, utalva a kormány Budapestet büntető politikájára.

