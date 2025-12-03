Anyaország :: 2025. december 3. 13:32 ::

Republikon: erősödött a Mi Hazánk, harmadik erő 8%-kal

Novemberben keveset mozdultak a pártpreferenciák, leginkább a választók részvételi kedve változott, amivel talán a Tisza Párt járt jobban, derült ki a Republikon Intézet legújabb, novemberi pártpreferencia-kutatásából.

A 24.hu-nak megküldött eredmények szerint a Tisza jelenleg is 6 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, az állás 30–24 Magyarék javára, akárcsak múlt hónapban. A pártválasztók körében a Tisza 43, a Fidesz–KDNP 35 százalékon áll, e téren szintén nem történt változás, a különbség 8 százalékpont a Tisza javára.

Az egyetlen szemmel látható, bár hibahatáron belüli változás a biztos szavazó pártválasztók körében történt: a Tisza itt 1 százalékpontot erősödött, 45 százalékra, a Fidesz–KDNP pedig 1 százalékponttal esett vissza, 33 százalékra. A különbség így 12 százalékpont a Tisza javára a biztos szavazók körében.

Úgy tűnik tehát a Republikon szerint, hogy a megnövekedett részvételi kedv inkább a Tisza párt táborát érintette, a Fidesz–KDNP támogatottsága még csökkent is, mindez persze hibahatáron belül. Az adatfelvétel Magyar Péterék előválasztása közben zajlott, amely akció szerintük meglehetősen jól sikerült. Úgy tűnik, Orbán washingtoni turnéja nem befolyásolta a pártpreferenciákat.

A Mi Hazánk a teljes népesség 6, a pártválasztók 7, a biztos szavazók 8 százalékának szavazatában reménykedhet, azaz mindenhol hibahatáron belül, 1–1 százalékponttal erősödött, bejutna a parlamentbe. Lényegében ők a harmadik legerősebb párt, bár a Kutyapárt továbbra is szorongatja őket.

A Kutyapárt a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6–6 százalékának támogatásával bír, az előző hónaphoz képest nem történt változás. Ez persze jó hír a kutyáknak, akik így továbbra is a parlamenti bejutási küszöb fölött vannak. Ha az MKKP képes a választásig tartani az 5 százalék feletti eredményt, a szimpatizánsok talán könnyebben elhiszik, hogy a párt ezúttal parlamentbe juthat.

A DK támogatottsága hibahatáron belül csökkent a hónapban, a teljes népesség 3, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 4–4 százaléka szavazna a pártra, a DK-é tehát némileg elmarad a Mi Hazánk és a Kutyapárt támogatottságától, de egyelőre még kísértik a parlamenti küszöböt.

A többi párt esetében nem történt változás, senki más nincs a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalék közelében. A bizonytalanok aránya 1 százalékponttal csökkent, 30 százalékra, a részvételi kedv is növekedett kissé az előző havi elbizonytalanodás után.

Az összegzésben azt írták, hogy novemberben kevéssé változott a pártok helyzete, a részvételi kedv ugyancsak kis mértékben növekedett, de lényegében az elmúlt év megszilárduló pártpreferenciái köszönnek vissza a számokból. A Tisza jelöltállítása komoly sajtóvisszhangot kapott, egyelőre nem voltak túl nagy botrányok a jelöltek körül, az előválasztás vélhetően ki is szűrte a gyengébb láncszemeket. Ha ki is alakul botrány egy jelölt körül, az később is lecserélhető, akár a második helyezettre a választókerületben. Nem kizárt, hogy a győztes jelöltek legitimációja nagyobb lesz a nyitott szavazás miatt, mintha a pártközpont jelölte volna ki őket, ahogyan azt az előválasztások intézményétől papíron el is várnánk.

A Tisza stabil 5–10 pontos vezetése önmagában nem jelent automatikus választási győzelmet, de a Fidesz számára nagyon rossz az optikája. Minél tovább, minél több cég mérései szerint, minél nagyobb előnye van a Tiszának, úgy szilárdul meg a választók fejében a realitás, miszerint a Tisza az esélyes győztes, zárták a közleményt.

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 24. és 28. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára nézvést.