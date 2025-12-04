Anyaország, Gazdaság :: 2025. december 4. 07:53 ::

11 százalékos minimálbér-emelést jelentett be Orbán

A minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot 7 százalékkal növeli meg jövőre a kormány – jelentette be csütörtök reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

„Komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a KKV-k adóterhei”, írja a miniszterelnök.

A kormány korábban egyébként 13 százalékos minimálbért-emelést fogalmazott meg célként – mivel azóta kiderült, hogy a magyar GDP 3 százalék helyett 1 százalékkal sem fog nőni az idén, újra kell tárgyalni a korábbi hároméves bérmegállapodást. A vállalkozókat képviselő szervezetek ráadásul többször kifejezték, hogy egy ekkora emelés a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lenne tartható, az csődhullámhoz vezetne, a dolgozók képviselői szerint viszont a magyar bérek annyira le vannak maradva az uniós átlagtól, hogy mindenképpen nagyobb emelésre lenne szükség.

A kormány részéről kisebb kommunikációs zavar állt be, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis az elmúlt hónapokban volt, hogy arról beszélt, a 13 százalékos nem, egy két számjegyű, 10 százalékos emelés tartható lenne – hozzátéve, a jelenlegi gazdasági körülmények között ennek is örülni kell. A G7 korábbi cikke szerint 10 százalék feletti növekedéssel a magyar minimálbér-emelés a magasabbak között lenne az EU-ban, írja a Telex.