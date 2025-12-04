Anyaország :: 2025. december 4. 08:38 ::

Medián: eltűnt a Tisza-vezér előnye, fej fej mellett Orbán és Magyar

Orbán Viktor és Magyar Péter alkalmasságának megítélésében hasonló tendencia érvényesült ősszel, mint pártjaik támogatottságának változásában. A Medián HVG-ben közölt kutatása szerint a Fidesz erősödése a miniszterelnöki alkalmasság megítélésében is megmutatkozik.

Korábban többen tartották alkalmasnak a Tisza Párt elnökét az ország vezetésére, mostanra viszont eltűnt az előnye. A hetilapban közölt Medián-kutatás szerint jelenleg Orbán Viktort és Magyar Pétert is a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére.

A 48 százalékból a kormányfőt 30, kihívóját 19 százalék tartja „teljesen alkalmasnak”. A kutatás szerint a Tisza Párt hívei továbbra is jóval kritikusabbak vezetőjükkel, mint a fideszesek. Orbán Viktort hívei 76, Magyar Pétert a tiszások 44 százaléka tartja teljesen alkalmasnak. Szeptemberben a fideszesek 80, a tiszások 37 százaléka volt teljesen meggyőződve pártelnökük alkalmasságáról.

A felmérés az igazán nagy elmozdulást a kisebb pártok szavazóinál és a bizonytalanoknál mérte: körükben a Magyar Pétert miniszterelnöki posztra alkalmasnak gondolók aránya 12 százalékponttal (43-ról 31-re százalékra) csökkent, a regnáló kormányfő megítélése 14 százalékponttal (37-ről 51 százalékra) javult, ráadásul az őt teljesen alkalmasnak tartók aránya is jelentősen (7 százalékponttal) emelkedett.

A Medián legutóbb azt mérte, hogy továbbra is a Tisza Pártra szavaznának a legtöbben, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében. Török Gábor friss prognózisa szerint jelenleg valamivel nagyobb annak az esélye, hogy a Fidesz jövőre 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez.

(24)