A Tisza listáján a befutó képviselői helyek legalább 10 százalékát a roma jelöltek kapják, ez legalább 5 országgyűlési képviselői helyet jelent – jelentette ki csütörtöki országjárásán Tarnazsadányban Magyar Péter. A pártelnök hozzátette: ez példa nélküli a rendszerváltás óta. (Ahogy arra se volt példa, hogy az eddigi kvótacigányok bármi értelmeset csináljanak a parlamentben, még Farkas Flóri sem erőltette meg magát - a szerk.)
Magyar elismételte azt is, amit nemrég Nyíregyházán jelentett be, hogy 2026-tól a jövendő Tisza-kormány 700 ezer szegénységben élő családnak 100 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt gyermekenként tanszerekre és ruházkodásra.
A politikus emlékeztetett, hogy tavasszal Orbán Viktor is járt Tarnazsadányban „drogellenes terepszemlén”, ám Magyar szerint ez csak Patyomkin-látogatás volt, mert a kormányfő 60 TEK-es mögé bújt.
(24)