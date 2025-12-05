Anyaország :: 2025. december 5. 19:17 ::

Magyar Péter annyi cigányt vinne be a parlamentbe, mint még senki

A Tisza listáján a befutó képviselői helyek legalább 10 százalékát a roma jelöltek kapják, ez legalább 5 országgyűlési képviselői helyet jelent – jelentette ki csütörtöki országjárásán Tarnazsadányban Magyar Péter. A pártelnök hozzátette: ez példa nélküli a rendszerváltás óta. (Ahogy arra se volt példa, hogy az eddigi kvótacigányok bármi értelmeset csináljanak a parlamentben, még Farkas Flóri sem erőltette meg magát - a szerk.)



Leónidasz és Ronaldó már nagyon várja a tiszás iskolakezdést (illusztráció)

Magyar elismételte azt is, amit nemrég Nyíregyházán jelentett be, hogy 2026-tól a jövendő Tisza-kormány 700 ezer szegénységben élő családnak 100 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt gyermekenként tanszerekre és ruházkodásra.

A politikus emlékeztetett, hogy tavasszal Orbán Viktor is járt Tarnazsadányban „drogellenes terepszemlén”, ám Magyar szerint ez csak Patyomkin-látogatás volt, mert a kormányfő 60 TEK-es mögé bújt.

(24)