Anyaország :: 2025. december 8. 07:25 ::

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le az Országgyűlés

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le hétfőn az Országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a háromnapos ülés hétfőn 13 órakor kezdődik.

Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szőr Gyula (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A napirend elfogadása után egy órán keresztül interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órában a kérdések következnek.

Az Országgyűlés lefolytatja húsz előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

Ezek között van egyebek mellett a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítása, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvénymódosítások, továbbá az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosítása. Vita lesz emellett a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló előterjesztésről.

(MTI)