Súlyos mínuszba került a költségvetés

November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka – adta hírül közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tavaly november végéig 3284,3 milliárdos hiányt halmozott fel a magyar államháztartás, így az idei eddigi deficit 786,1 milliárd forinttal, vagyis 24 százalékkal nagyobb a tavalyinál. Ez nem sokkal múlja alul az tizenegyedik havi államháztartási deficit 2023-as történelmi rekordját, amikor 4074 milliárdos volt a hiány november végén.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904 milliárd forintos hiányt mutatott, ami viszont történelmi rekord. (Felülmúlva a 2023-as 3824,9 milliárd forintos mínuszt.) Ezenfelül az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.

Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – áll a minisztériumi magyarázatban.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatási kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Novemberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.

Ennek alapján a 2025. novemberi deficit 72 százalékkal volt magasabb a tavaly novemberinél.

