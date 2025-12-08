Anyaország :: 2025. december 8. 20:24 ::

Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója

Benyújtotta felmondását a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, Kovács-Buna Károly, aki Juhász Péter Pál májusi letartóztatása után vette át az intézmény vezetését. A Kovács-Buna távozásáról szóló információkat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) is megerősítette, az intézmény honlapjáról pedig már eltávolították a nevét.

A HVG szerint a felmondás hátterében az állhat, hogy a volt politikus Juhász Péter hétfőn újabb videókat fog nyilvánosságra hozni a volt vezetőről, amelyek Kovács-Buna túlkapásait vetik fel. A volt politikus korábban már a hétvégén is közzétett egy videót az ügyben. Juhász Péter is úgy értesült, hogy az igazgató lemondott.

A lap megkereste a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóságot, többek között arra a kérdésre keresik a választ, hogy ki fogja átvenni az intézmény vezetését. Választ egyelőre nem kaptak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy négy hónapra bűnügyi felügyelet alá került a Szőlő utcai javítóintézet egyik ügyintézője, aki bizonyítékokat vitt el ismeretlen helyre a gyanú szerint. A nő emellett meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak az egyik fürdőszobába. Az intézkedés a házi őrizethez lesz hasonló.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője arról számolt be, hogy eddig három gyanúsítottja van az ügynek. A korábbi igazgató és élettársa február 28-ig lesz előzetes letartóztatásban, az ügyintéző bűnügyi felügyelete négy hónapon át fog tartani.

Mint ismert, több mint húszévnyi figyelmeztetés, tanúvallomás, névtelen bejelentés és szakmai aggály után 2025 májusában letartóztatták Juhász Péter Pált. A gyanú szerint élettársával együtt két, állami gondozásban felnőtt fiatalt kényszerített prostitúcióra, a rendőrség szerint külföldi férfiaknak közvetítették őket online felületeken keresztül. A volt igazgató ellen már a kétezres évek elején is komoly gyanúk merültek fel – mégsem történt semmi.

(Index nyomán)