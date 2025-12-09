Anyaország :: 2025. december 9. 08:40 ::

Áder a kegyelmi ügyről: "nem véletlen, hogy tíz év alatt hasonló nem fordult elő velem"

Áder János korábbi államfőnek a napokban jelent meg A haza minden előtt című könyve, amely a szerző szándékai szerint összegzése tízéves elnöki működésének és amely okot adott arra, hogy interjút adjon a Mandinernek.



A fideszes politikus, miután sajnálatát fejezte ki a közbeszéd folyamatos romlása miatt, arról is beszélt, hogy a kormánynak számtalan kihívással kellett megküzdenie az előző években, a koronavírus-járványt, a gazdasági válságot, az energiaár-­robbanást említette, majd kijelentette: „nagy bravúr, amit a kormány a válság kezelésében elért”.

Kitértek Novák Katalin bukására, a kegyelmi ügyre is, amely kapcsán Áder kifejtette, hogy ő hatezer kegyelmi ügyben döntött, és – különösen Geréb Ágnes esetében – „nagy volt a nyomás – nemzetközileg is – azért, hogy adjak eljárási kegyelmet, vagyis döntsek még a jogerős bírósági határozat előtt”. A volt államfő megjegyezte, hogy a bíró büntető­jogilag releváns tényeket mérlegel, a köztársasági elnöknek viszont jóval szélesebb a mozgástere: számításba vehet például családi, egészségi, társadalmi szempontokat is.

Hozzátette: „többször is előfordult, hogy elnöki kegyelemben részesítettem egy halálos beteg elítéltet, amit egy bíró nem mérlegelhet”. Ahhoz, hogy ilyen helyzetekben az illető jól döntsön, szükség van kiváló kollégákra, akik megfelelően előkészítik a döntéshozatalt, és időre is, hogy az ember minden szempontot átgondoljon – mondta.

Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem.

Áder Jánosnak már nincsenek politikai ambíciói, nyugdíjasként éli életét. „Az elnöki munkát befejeztem, a lantot letettem, a politikai pályára nem fogok visszatérni” – mondta. Volt államfőként egy 1,9 milliárd forint értékű, állami tulajdonú ingatlanban lakhat élete végéig, melyet 900 millióból újítottak fel. Áder több mint 5,7 millió forint tiszteletdíjat is kap, munkáját négyfős titkárság segíti.

