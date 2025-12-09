Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 9. 10:43 ::

Szóvá tette a hangos zenét, árokba rugdosták a cigányok - az ügyészség szerint a 8 napon túl gyógyuló sérülés katonadolog

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt súlyos testi sértés bűntette miatt két férfi ellen, akik a hangos zenehallgatásuk miatt panaszkodó szomszéd férfit bántalmazták.

A vádirat szerint a vádlottak borsodi településen lévő családi házában 2025. április végén délután, hangosan zenét (pontosabban "zenét", hacsak a Kis Grófó-féle szennyező szemetet nem tartjuk zenének - a szerk.) hallgattak. Ez zavarta a szomszédban lakó férfit, ezért átment hozzájuk. A sértett az ingatlan kapujában találkozott először a nagyapával, illetve a két vádlott közül az unokával, akivel a hangos zene miatt szóváltásba került.

Az eseményt észlelve a házból kijött a fiú apja, a másik vádlott, és azonnal agresszívan beszélt a sértettel, felróva neki, hogy szólt a zene miatt. Az elkövető meg akarta rúgni, és ütni a férfit, aki folyamatosan hátrált, és védekezésképpen arcon ütötte a vádlottat, aki a földre esett. Az eseményekbe beavatkozott a másik vádlott, odament a sértetthez, ököllel megütötte, amitől a sértett került földre. Ekkor az apa is újból rátámadt a földön fekvő sértettre, többször megrúgta, amikor pedig a sértett felállt, ököllel fejen ütötte. A fiatalabbik vádlott végül a sértettet belökte egy vízelvezető árokba, ahol apjával együtt tovább ütlegelték és rugdosták.

A sértett a bántalmazások következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A bűnpártoló ügyészség a büntetlen előéletű fiatalabb és a büntetett előéletű idősebb vádlottal szemben mindezért csak felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - derül ki közleményükből.