2025. december 9. 11:36

Alvó nőt fosztott ki Ócsán egy erőforrás - áldozata örülhet, hogy ezt követően nem erőszakolta meg, és gyújtotta fel

A Dabasi Járási Ügyészség kifosztás bűntette és több rendbeli lopás miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy alvó nőt fosztott ki, és több ingatlanból lopott.

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2025 júniusa és szeptembere között Ócsán követett el lopásokat. Módszere az volt, hogy este a kiszemelt ingatlanok területére bemászott, majd a családi házakba a nyitott ajtón keresztül vagy az ablakon bemászva bejutott. A vádlott különböző vagyontárgyakat – sarokcsiszolót, hosszabbítót, fúrógépet, ékszereket – és készpénzt vitt el.

A férfi a négy sértettől közel másfél millió forint értéket lopott el.

Egyik alkalommal a vádlott kihasználta azt, hogy a sértett alszik, és így lopta el a pénztárcát a benne lévő 50 000 forinttal. A férfi az ágy végéhez ment, majd a nő a pénztárcáját elvette. A sértett a vádlott mozgolódására ébredezni kezdett, mire a férfi elmenekült a házból.

A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit kifosztás bűntettével és több rendbeli minősített lopás bűntettével vádolja. Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozta - közölték honlapjukon.