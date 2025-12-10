Anyaország, Videók :: 2025. december 10. 13:40 ::

Kábítószer a péksüteményes pultban - drogterjesztő élelmiszerboltot zártak be Óbudán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2025. december 10-én a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 360/2025. (XI. 18.) kormányrendelet alapján az általános közigazgatási eljárása keretében egy óbudai élelmiszerüzletet határozott időre, - sajnos csak - két hónapra bezárt.

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya 2025. szeptember 2-án több fővárosi helyszínen csapott le kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomozás megállapította, hogy a kábítószer-kereskedelmet irányító T. Szilveszter 2024 februárjától szervezte be D. Károlyt a terjesztésbe, és az általa üzemeltetett óbudai élelmiszerbolt kábítószer-kereskedelmi tevékenységet leplező vállalkozássá vált.

Az üzletben zajló illegális kereskedelemben részt vett D. Károly, élettársa, az eladóként dolgozó T. Mónika, és a pénztárosként ott dolgozó H. Attila is. A dílerek a boltban szolgálták ki a kábítószert vásárlókat: drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni, miután ehhez T. Szilveszter előzetesen telefonon vagy személyesen engedélyt adott.

A rajtaütéskor a rendőrök az eladótérben található hűtőpult alatti tárolóból, az italos-, és péksüteményes pultból, továbbá a raktárból többféle kábítószert, az üzlet különböző helyiségeiből pedig összesen 2,5 millió forintot foglaltak le, amely nem tartozott az üzlet pénztári készletéhez. A gyanúsítottak tetten érésük pillanatában éppen két vásárló számára adtak el kábítószert. A lefoglalt anyagokról az igazságügyi vegyészszakértő megállapította, hogy azok amfetamin, MDMA és kokain típusú kábítószerek.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón! - írják a rendőrség honlapján.