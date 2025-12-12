Anyaország, Gazdaság :: 2025. december 12. 09:37 ::

KSH: az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene

2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9 százalékkal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt.

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest - közölte a KSH.

(MTI)