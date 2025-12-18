Anyaország :: 2025. december 18. 11:17 ::

Erdős Norbert: újjáéled az orosházi acélöntés

Egy magyar tulajdonú vállalat, az Emicast Zrt. indít el egy 6-7 milliárd forintos beruházást Orosházán, az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén, amely a zöldacél-öntésre épül - közölte csütörtökön közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője.

Erdős Norbert (Fidesz) azt írta, a termelés a tervek szerint 2026-ban indul, a következő években pedig 70-80 munkahely jöhet létre. "Ez egyszerre szól munkahelyteremtésről, ipari hagyományról és jövőbe mutató fejlesztésről" - fogalmazott. A projekt nemcsak ipari, hanem emberi szempontból is fontos: korábbi AKG-s szakemberek térhetnek vissza Orosházára, újra itt dolgozhatnak, itt építhetnek jövőt - tette hozzá.

A politikus arról is beszámolt, hogy tárgyalt a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) Orosháza ipari befektetéseinek állami támogatásáról. A tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy több új ipari beruházási lehetőséget indítanak el, hiszen Orosháza befektetési szempontból számos kedvező adottsággal rendelkezik: ilyen például a több mint 30 megawattos elektromos hálózati kapacitás, a fűtésre és áramtermelésre is alkalmas 17 geotermikus kút, valamint a szakképzett munkaerő és az erős helyi szakképzési rendszer - jelentette ki.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek), Orosháza polgármestere december elején a városházán gazdasági fórumon mutatta be a vezérigazgatót, Wolf Gábort, aki elmondta, az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. 2025 májusában döntött úgy a tulajdonosi kör, hogy az orosházi AKG telephelyet megvásárolják, a telephely és a géppark fejlesztése, beszerzése után 2026 őszére terveznek sorozatgyártást.

A Beol.hu tudósítása szerint közölte, a beruházásnak több része van: a telephelyen az épületek felújítása, a gépbeszerzések (amelyek folyamatban vannak, többségüket Finnországból importálják), továbbá napelempark és tárolókapacitás biztosítása. Ez utóbbi a versenyképesség kulcsa az öntödei beruházásnak - fűzte hozzá a vezérigazgató.

A vállalkozás célja, hogy a technológiai felújítás, energetikai beruházás után 80 főre emelje a munkavállalói létszámot, és megkezdődhessen a termelés 2026 második félévében. Munkásokat azonban már jövő év elején felvennének, a képzések a tervek szerint 2026 februárjában indulhatnak, a résztvevőkkel előszerződést kötnek - közölte Wolf Gábor.

