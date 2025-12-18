Anyaország :: 2025. december 18. 15:40 ::

A hétvégén is borult, párás, ködös idő várható

A hétvégén is jellemzően borult, párás, ködös idő várható, helyenként gyenge esővel és ónos szitálással, a hőmérséklet 3-8 Celsius-fokig emelkedik - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, ködös idő lesz, a köd nagyobb eséllyel délen és a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik, és kisüt a nap. A szitálás mellett északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken ennél enyhébb lehet az idő.

Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső, a fagyos helyeken ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel mínusz 1 és plusz 6 fok között várható a hőmérséklet, majd kora délután 3-8 fok várható, de ahol felszakadozik a felhőzet, ott ennél pár fokkal több lehet.

Vasárnap is borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel 0 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható, kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.