Most pénteken rendezik meg a Mészáros-csoport karácsonyi gáláját a felcsúti sportcsarnokban.
A kiszivárgott meghívó alapján azt lehetett tudni, hogy Mészáros Lőrinc 16 óra 30 perctől beszédet mond a rendezvényen, ráadásul rögtön félórásat, amit díjátadó, vacsora, R-Go koncert, tombolák, Kis Grófó és egy meglepetésvendég követ.
Utóbbiról osztott meg egy információt Hadházy Ákos független képviselő a Facebookon csütörtökön este. Azt írta: "üzenem Lölö szolgáinak, hogy a holnapi bulin Ricky Martin lesz az egymillió dolcsis meglepetés. Szívesen."
