Stagnált a forint péntek reggelre

Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 387,51 forinton jegyezték péntek reggel hét óra után a csütörtök este 18 órai 387,69 forinttal szemben, a dollár 330,62 forinton áll 330,56 forint után, a svájci frank pedig 416,03 forinton 416,15 után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,8 százalékkal a dollár és egy százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint a péntek reggeli állás szerint 5,8 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 5,0 százalékot a svájci frankkal szemben.

