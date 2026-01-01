Anyaország :: 2026. január 1. 21:38 ::

Két petárdázó kiskorú is súlyos sérüléseket szenvedett szilveszterkor

Szilveszterkor 58 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos jogsértések miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Police.hu oldalon csütörtökön.

Hozzátették: az év utolsó napján 18 óra és újév hajnalán 6 óra között huszonöt esetben szabálysértési eljárás indult, egy esetben helyszíni, nyolc alkalommal pedig közigazgatási bírságot szabtak ki.

Polgári felhasználású robbanóanyag és pirotechnikai termék felhasználásához kapcsolódóan két súlyos és egy könnyű sérüléssel végződő baleset jutott a rendőrség tudomására - közölték. Pest vármegyében, Galgahévízen súlyosan megsérült egy 15 éves fiatal, amikor a kezében felrobbant az általa meggyújtott pirotechnikai eszköz. Petárda okozott szintén súlyos kézsérülést egy 14 éves fiatalnak Győr-Moson-Sopron vármegyében, Mosonmagyaróváron.

Szintén Mosonmagyaróváron, egy raktárépületben keletkezett tűz okozott jelentős anyagi kárt; nem zárható ki, hogy a tüzet pirotechnikai eszköz okozta. A katasztrófavédelem munkatársai tűzvizsgálati eljárást indítottak a tűz keletkezésének felderítése céljából, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit - jelezték.

(MTI)