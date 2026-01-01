Anyaország :: 2026. január 1. 20:20 ::

Négyen meghaltak egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán. Jelezték: várhatóan késő estig nem járnak a vonatok Sárospatak és Sátoraljaújhely között.

A Mávinform tájékoztatása szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett - tették hozzá.

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között - írták.

(MTI)