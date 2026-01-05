Anyaország :: 2026. január 5. 14:05 ::

Orbán németekkel, olaszokkal és franciákkal oldaná meg a demográfiai kérdéseket

"Az, hogy Magyarország ki tudott maradni a migrációból, a csodák csodája" – jelentette ki a GB News kérdésére Orbán Viktor a sajtótájékoztatóján.



Illusztráció: The European Conservative

Hozzátette, azt tudja, hogyan történt, hogy Magyarország kimaradt a migrációs válságból 2015-ben, de az valóban nagy csoda, hogy 2015-ben még "volt mit megvédeni". Kifejtette, hogy 2015-re már elkezdődött egy lakosságcsere a nyugati országokban, a keresztény gyerekek számának csökkenésével és a nem keresztény gyermekek számának növekedésével.

"Megértem, hogy 2015-ben számos nyugati ország úgy gondolta, hogy ez a világ, amiben élünk, és nem érdemes a folyamatokkal szembefordulni. Egyes nyugati országok büszkék is arra, hogy bevándorlóországok" – magyarázta.

Nekünk viszont valódi sokkhatás volt, amikor megérkeztek a bevándorlók, ezért egyből nemet mondtunk a migrációra.

– Nem az volt nehéz, hogy nemet mondjunk, hanem az, hogy kitartsunk a döntésünk mellett a brüsszeli nyomás ellenére. Ez egy komoly döntés volt. Volt ennek ára is, hiszen Magyarországot megbüntették ezért, és vádolták is. De ezt Magyarország kibírta, és most már teljesen nyilvánvaló, hogy mi tettünk a nyerő lapra. A nyugati országok a fél kezüket odaadnák, hogy olyan országban éljenek, mint mi, ahol nincs migráció – magyarázta Orbán Viktor, és felemlegette, hogy azért kell fizetnünk 365 millió eurót évenként, mert nem engedjük be a bevándorlókat.

Orbán Viktor kifejtette, hogy csináltak egy kalkulációt, ami szerint még a büntetés ellenére is megéri kívül tartani a bevándorlókat, hiszen a támogatások és egyéb szociális kiadások többre jönnének ki, különösen úgy, hogy az unió azt akarja, hogy 10 ezer migráns tartózkodjon Magyarországon táborokban.

Hozzátette, hogy azok, akik a migrációt támogató döntésekben részt vettek, most próbálják menteni a saját karrierjüket. A legtöbb nyugati ország pedig azon gondolkodik, hogy ha már ez így van, akkor hogyan éljenek ezzel együtt, mi viszont azt akarjuk, hogy az ne következzen be, ami náluk, ezért szétválik a migrációról való gondolkodásunk az Európai Unió gondolkozásától.

Szerinte a jövőben erőteljesen növekedni fog, hogy bennszülött európaiak Magyarországra akarjanak majd jönni. Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink, olaszaink, franciáink. Ez meg fogja oldani a demográfiai kérdéseket is. Volt már ilyen. Csak fegyver nélkül jöjjenek, az a kérésem – tette hozzá a miniszterelnök az Index beszámolója szerint.

"Nincs jobb nálam"

Novemberben volt egy interjúja Orbán Viktornak, amelyben megemlítette, hogy az elnöki rendszerre való átállás "mindig az asztalon van". A Bloomberg ezért arról érdeklődött, hogy Orbán Viktornak fogják-e hívni a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltjét 2026-ban.

Ma a Fidesz köreiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de még nem találták meg azt, aki jobb lenne. Amíg meg nem találják, addig én leszek a miniszterelnök-jelölt – szögezte le először Orbán Viktor.

Majd reagált az elnöki rendszer lehetőségére is.

Nem készülök arra, hogy átadnám a hatalmat Sulyok Tamás köztársasági úrnak – jegyezte meg.