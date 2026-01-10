Anyaország :: 2026. január 10. 20:02 ::

HungaroMet: a következő egy-két éjjel még van esély 15 fokos mínuszokra

A következő egy-két éjszaka során még van esély - a péntekihez képest kisebb területen - mínusz 15 Celsius-fok alatti minimum-hőmérsékletre, emiatt vasárnapra virradóan északkeletre, hétfőre virradóan pedig délnyugatra van érvényben elsőfokú figyelmeztető előrejelzés - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat este.

Azt írták, mínusz 20 fok köré most csak néhol hűlhet le a levegő.

Közölték azt is, nagyjából a 2000-es évek első feléig gyakran előfordult mínusz 20 fok alatti hőmérséklet, utána azonban ezek az események megritkultak; 2009-ben és 2010-ben még nagyobb területen mértek mínusz 20 fok alatti hőmérsékletet, de az ezt követő években elsősorban a fagyzugokban fordult elő ilyen hideg, és nem minden évben. Általában mínusz 10 és mínusz 20 fok között alakult a legalacsonyabb téli hőmérséklet, és az is leginkább csak lokálisan - írták.

(MTI)